Uzun menzilli ticari uçuşlarda yolcu kabini yerleşimine yönelik yeni bir düzenleme hayata geçiriliyor.

Singapore Airlines tarafından duyurulan kabin yenileme programı kapsamında, özellikle birinci sınıf ve business kabinlerinde yer alan koltukların modüler yapısı değiştirilerek yolculara çift kişilik yatak alanı sunulması planlanıyor.

2027 yılı ortasında başlayacak uygulama, ticari yolcu uçaklarındaki en geniş ortak uyku alanlarından birini oluşturacak.

YAN YANA KOLTUKLAR TAM BOYUTLU YATAĞA DÖNÜŞÜYOR

Yeni tasarım planına göre, kabinin orta bölümünde konumlandırılan yan yana koltuklar arasındaki paneller tamamen kaldırılabilecek biçimde üretilecek.

Birinci Sınıf Kabini: Birleştirilen koltuk üniteleri, ticari havacılıkta bugüne kadar sunulan en geniş çift kişilik yatak alanını oluşturacak. Düzenek, yolcuların hem uyku pozisyonunda hem de karşılıklı oturarak yemek yiyebileceği şekilde ayarlanabilecek.

Business Sınıfı: Tam yatay pozisyona getirilen koltuklar yaklaşık 2 metre uzunluğa ve 61 santimetre genişliğe ulaşacak. Orta kısımdaki koltuk bölmelerinin indirilmesiyle birlikte seyahat eden yolcular için ortak bir çift kişilik dinlenme alanı elde edilecek.

UYGULAMA 2027 YILINDA BAŞLAYACAK

Koltukların birleştirilerek yatağa dönüştürüldüğü yeni kabin mimarisi, ilk etapta havayolunun filosundaki Airbus A350 tipi uzun ve ultra uzun menzilli uçaklara kurulacak.

Çalışmanın sonraki aşamasında ise teslimatı beklenen yeni nesil Boeing 777-9 uçaklarının kabin içi düzenine doğrudan dahil edilmesi hedefleniyor.