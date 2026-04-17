Yeni Zelanda merkezli Air New Zealand, ultra uzun mesafeli uçuşlarda konfor çıtasını zirveye taşıyacak olan yeni ranza tipi uyku kabinlerini hizmete almaya hazırlanıyor.

Havayolu şirketi, ekonomi ve premium ekonomi yolcularına gökyüzünde gerçek bir uyku deneyimi vadeden "Skynest" konseptini bu yılın Kasım ayından itibaren New York ve Auckland arasındaki stratejik uçuşlarda kullanıma sunacak.

2011 yılında koltukların yatağa dönüşebildiği "Skycouch" tasarımıyla sektörde çığır açan şirket, altı adet uyku bölmesinden oluşan bu yeni ranza sistemiyle uzun yolculuklardaki yorgunluk sorununa radikal bir çözüm getirmeyi hedefliyor.

18 MAYIS'TA REZARVASYON BAŞLIYOR

Rezervasyon süreci 18 Mayıs itibarıyla başlayacak olan Skynest kabinlerinde, dört saatlik bir dinlenme seansının başlangıç fiyatı yaklaşık 248 Euro olarak belirlendi. Havayolunun Boeing 787-9 V5 tipi uçaklarında yer alacak olan bu özel bölmeler, yolcuların doğal uyku döngülerine uyum sağlayacak şekilde tasarlandı.

Yolcuların dinlenme, derin uyku ve uyanma evrelerini optimize eden sistem, özellikle 17 saati bulan Auckland-New York hattı gibi yorucu parkurlarda büyük bir avantaj sunuyor.

Kısıtlı kapasitesiyle dikkat çeken uygulama kapsamında, her uçuşta şimdilik sadece iki seans düzenlenecek. Toplamda 172 koltuk kapasitesine sahip ekonomi ve premium ekonomi sınıfları için sunulan bu altı adet yatak seçeneğinin, yüksek talep görmesi ve rezervasyonların hızla dolması bekleniyor.

Air New Zealand yetkilileri, ilerleyen dönemlerde uçuş süresine bağlı olarak ek seansların da gündeme gelebileceğini belirtirken, Skynest’in havacılık sektöründe ekonomi sınıfı konfor anlayışını kalıcı olarak değiştireceği öngörülüyor.