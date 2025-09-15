Uygulama kapsamında uçaklara yolcu başına 1,5 litrelik su yüklenecek. Bu sular, kabin ekipleri tarafından bardakla ücretsiz olarak ikram edilecek. Ancak kapalı şişe su talep eden yolcular, bu ürünü ücret karşılığında alabilecek.

SAĞLIK AÇISINDAN RİSKLERİ VAR

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, daha önce yaptığı açıklamada özellikle yaz aylarında yaşanan uzun beklemeler ve kabin içi havalandırmanın yetersiz kaldığı durumlarda yolcuların susuz kalmasının sağlık açısından ciddi riskler oluşturabileceğini hatırlatmıştı. Uraloğlu, baş ağrısı, konsantrasyon kaybı ve tıbbi acil durumlara kadar gidebilen bu risklerin önüne geçmek için adım atıldığını vurgulamıştı.

Bakan Uraloğlu, yeni uygulamanın hem yolcu sağlığı hem de havayolu şirketlerinin uluslararası saygınlığı açısından önemli olduğunu belirterek, “Ücretsiz içme suyu ikramı, yolcu memnuniyetini artıracak ve hizmet kalitesine olumlu katkı sağlayacak” ifadelerini kullandı.