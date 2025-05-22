Uçak Koltuklarında Radikal Değişim

Düşük maliyetli havayolu şirketlerinin gündeminde yer alan yeni sistem, yolcuları geleneksel koltuk konforundan uzaklaştırarak, hafif eğimli şekilde seyahat etmeye yönlendiriyor. “Skyrider 2.0” adı verilen bu yarı oturur koltuklar, 2026'dan itibaren iki saatten kısa uçuşlarda kullanılmak üzere hazırlandı.

Yeni tasarım sayesinde uçak kapasitesinde yaklaşık yüzde 20 oranında artış hedefleniyor. Bu da havayolu şirketleri için artan kârlılık, yolcular için ise daha uygun fiyatlı bilet anlamına geliyor.

İlk Kez 2018'de Tanıtıldı

Bu sıra dışı koltuk modeli ilk olarak 2018 yılında Hamburg’da düzenlenen Uçak İç Mekanları Fuarı’nda tanıtılmıştı. İtalyan üretici Aviointeriors, benzer bir konsepti aslında 2010 yılında da duyurmuş ancak onay sürecinde başarısız olmuştu.

Yeni versiyon, geliştirilmiş malzeme kalitesi, güçlendirilmiş bağlantılar ve koltukların hem tavan hem de tabanla sabitlenmesini sağlayan dikey desteklerle önceki tasarımlardan ayrılıyor. Bu yapısıyla güvenlik testlerinden geçerek gerekli onayları almayı başardı.

Yolcular Tepkili: “Bu tam anlamıyla insanlık dışı”

Yeni sistemin en çok dikkat çeken yanı, koltuk aralıklarının ciddi biçimde azaltılması. Bu durum, uçakta daha fazla yolcu taşınmasını sağlarken konfor düzeyini önemli ölçüde düşürüyor.

Sosyal medyada ise uygulamaya yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Kullanıcılar arasında “Bu tam anlamıyla insanlık dışı. İnsanları insan gibi taşıyın”, “Yakında kanada oksijen maskesiyle bağlayacaklar”, “Bu tam bir köle gemisi oturma düzeni” gibi sert yorumlar ön plana çıkıyor.