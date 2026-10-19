Uçuş rezervasyonu yaparken uygun bilet bulduğunu sanıp ödeme adımında karşılaştığı gizli masraflarla şoke olan milyonlarca yolcuyu sevindirecek devrim niteliğinde bir karar alındı. Yürürlüğe girecek yeni düzenlemeyle birlikte havayolu şirketleri artık bagaj ve ailelerin yan yana oturması gibi hizmetlerden ekstra ücret talep edemeyecek. Türkiye’de de sıkça karşılaşılan ve yolcuların tepkisini çeken bu ek maliyetler, İngiltere ve Avrupa kaynaklı seferlerde artık tamamen tarihe karışıyor. İşte tüm seyahat edenleri yakından ilgilendiren yeni kuralların detayları...

YILLARCA PARALI OLAN UYGULAMA ARTIK KALDIRILIYOR

Gerek yurt içi uçuşlarda gerekse yurt dışı seferlerinde en ucuz bileti alan yolcuların en büyük kabusu, havalimanında veya ödeme ekranında karşılarına çıkan bagaj sürprizleriydi. İngiltere ve Avrupa genelinde Ekim 2027 itibarıyla uygulanması planlanan yeni düzenlemeyle bu durum kökten değişiyor. Yolcular standart biletleriyle birlikte ek hiçbir ücret ödemeden iki adet el bagajını uçakta taşıyabilecek. Söz konusu hak, koltuk altına sığacak boyutlarda bir kişisel çanta (sırt çantası, el çantası) ile ağırlığı 7 kilograma kadar çıkabilen bir kabin boy valizini kapsayacak.

AİLELERDEN "YAN YANA OTURMA" ÜCRETİ ALINMAYACAK

Getirilen tek yenilik bagajlarla da sınırlı kalmıyor. Yeni kurallar çerçevesinde, ebeveynlerin çocuklarıyla uçakta yan yana oturabilmesi için talep edilen fahiş "koltuk seçim ücretleri" de tamamen kaldırılıyor. Yapılan analizler, bir ebeveyn ve çocuğun sadece gidiş-dönüş yolculuğunda yan yana oturabilmek için 104 sterline (6 bin 880 TL) kadar çıkan ek ödemeler yapmak zorunda kaldığını ortaya koyuyordu. Yetkililer, bu durumu "gereksiz ve haksız bir yük" olarak nitelendirerek uygulamanın son bulacağını açıkladı.

TÜRKİYE SEFERLERİNDE DE UYGULANACAK

Düzenleme Avrupa Birliği ve İngiltere çıkışlı uçuşları kapsadığı için, Avrupa ülkelerinden veya İngiltere'den Türkiye'ye yapılan uçuşlarda da bu kurallar geçerli olacak. Yani gurbetçilerimiz ya da Avrupa'dan Türkiye'ye seyahat eden yolcular, kapsama giren havayollarıyla uçarken ekstra kabin bagajı veya çocuklarıyla yan yana oturmak için artık ek ücret ödemeyecek.