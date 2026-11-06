Gökyüzünden yağmur gibi fare yağması fikri ilk başta korkunç bir kabus senaryosu gibi görünse de, Pasifik'teki bir adayı yok olmaktan kurtarmak için başlatılan en çılgın bilimsel operasyonun ta kendisi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana ormanları istila eden ve önüne çıkan her canlıyı silip süpüren ölümcül yırtıcıları durduramayan yetkililer, çareyi havadan başlatılan benzeri görülmemiş bir "fare harekatında" buldu.

YILANLAR İÇİN ALARM VERİLDİ

Krizin merkezinde, adaya kaçak kargo gemileriyle sızan ve doğal düşmanı bulunmadığı için nüfusu hızla 2 milyonu aşan istilacı "kahverengi ağaç yılanları" yer alıyor. Ormandaki nadir kuş türlerinin neredeyse tamamını yiyerek soylarını tüketen bu saldırgan sürüngenler, sadece doğayı değil insan yaşamını da felç etti. Elektrik trafolarına tırmanarak her yıl milyonlarca dolarlık devasa arızalara yol açan, hatta evlere sızarak beşikteki bebekleri ve evcil hayvanları hedef alan yılanlar için acil alarm verildi.

PARAŞÜTLE AĞAÇ TEPELERİNE FAARE YAĞDIRDILAR

Yılanlar asla yere inmediği ve sadece dev ağaçların en tepe noktalarında avlandığı için karadan kurulan hiçbir kapan işe yaramadı. Çaresiz kalan biyologlar ve askeri uzmanlar, hedefi tam on ikiden vuracak zekice bir yöntem geliştirdi. Laboratuvarlarda hazırlanan farelerin içine sadece yılanları hedef alan özel maddeler yerleştirildi ve her birine ağaç dallarına takılmak üzere tasarlanmış minik karton paraşütler bağlandı. Alçak uçuş yapan uçaklardan ormana bırakılan paraşütlü fareler, yere çakılmadan doğrudan ağaç dallarında asılı kalarak yılanlar için karşı konulamaz bir tuzağa dönüştü.

FARELER İMKANSIZI BAŞARDI, BÖLGENİN KADERİNİ DEĞİŞTİRDİ

Ormanın tamamına zehirli gazlar ya da kimyasal tarım ilaçları sıkmak tüm ekosistemi yok edeceği için devreye sokulan bu "havadan fare indirme" taktiği, tarihin en sıra dışı biyolojik savunması oldu. Gökyüzünden ağaç tepelerine bırakılan yemlerle popülasyonu kırılan ölümcül sürüngenler adım adım geriletilirken, ada halkını yıllardır esir alan 2 milyonluk istila kabusu da gökten gelen bu akılalmaz operasyonla tarihe gömüldü.