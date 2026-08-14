Çin'in Hubei eyaletinde gerçekleştirilen deneysel maglev treni testi, yüksek hızlı ulaşım teknolojisinde dikkat çekici bir aşamayı ortaya koydu. Özel olarak hazırlanan test pistindeki denemede deneysel vagon, durduğu noktadan saatte 800 kilometre hıza yalnızca 5,3 saniyede ulaştı. 800 KİLOMETRE HIZA SADECE 5,3 SANİYEDE ÇIKTI East Lake Yüksek Hızlı Demiryolu Laboratuvarı tarafından geliştirilen deneysel maglev vagonu, Hubei'deki 1 kilometrelik test hattında gerçekleştirilen denemede kısa sürede 800 kilometre/saat hıza ulaştı. Ortaya çıkan ivmelenme, ticari yolcu uçaklarının seyir hızlarına yaklaşması açısından dikkat çekti. Test, gelecekte çok yüksek hızlara ulaşabilecek yeni nesil ulaşım sistemlerinin teknik açıdan mümkün olabileceğine işaret etti. HIZIN ARKASINDA MANYETİK İTİŞ GÜCÜ VAR Sistemin temelinde manyetik kaldırma ve elektromanyetik itiş teknolojisi bulunuyor. Geleneksel trenlerde ray ve tekerlek arasındaki temas nedeniyle oluşan mekanik sürtünme, maglev sistemlerinde büyük ölçüde ortadan kaldırılıyor. Ray boyunca yerleştirilen elektromıknatıslar, elektrik akımının yönünü kontrol ederek trenin hareketini sağlayan güçlü bir manyetik alan oluşturuyor. Bu alan, vagonun ray üzerinde temassız şekilde ilerlemesine ve yüksek hızlara kısa sürede çıkmasına olanak tanıyor. HEDEF 1000 KİLOMETRE/SAAT Laboratuvarın çalışmaları 800 kilometre/saatlik hızla sınırlı değil. Araştırmacıların uzun vadeli hedefleri arasında saatte 1000 kilometre hıza ulaşabilecek maglev sistemlerinin geliştirilmesi bulunuyor. Çin, yüksek hızlı demiryolu teknolojilerinde yaptığı yatırımlarla bu alandaki çalışmalarını genişletirken, maglev teknolojisini yalnızca şehirlerarası yolcu taşımacılığı açısından değerlendirmiyor. SADECE YOLCU TAŞIMACILIĞI İÇİN GELİŞTİRİLMİYOR Manyetik itiş teknolojisinin gelecekte havacılık ve uzay çalışmalarında da kullanılabileceği düşünülüyor. Özellikle yüksek hızlara kısa sürede ulaşabilen elektromanyetik fırlatma sistemleri, uzay araçlarının ve uyduların fırlatılmasında alternatif yöntemler arasında değerlendiriliyor.

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