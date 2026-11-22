ABD’nin Kaliforniya eyaletinde meyve ve sebze üretimini tehdit eden istilacı Akdeniz meyve sineklerini durdurmak için uçaklarla havadan milyonlarca sinek bırakılmaya başlandı. Kaliforniya Tarım Bakanlığı tarafından Kasım 2023’te başlatılan operasyonla, zararlı türün üreme döngüsünün kırılarak tarım arazilerinin korunması hedefleniyor.

İSTİLACI TÜR HAREKETE GEÇİRDİ

Kaliforniya Tarım Bakanlığı, eyalet sınırları içerisindeki meyve ve sebze üretimini tehdit eden istilacı Akdeniz meyve sineklerine karşı yeni bir mücadele yöntemi devreye aldı. Özellikle Los Angeles ve Ventura bölgelerinde tarımsal üretimi korumak amacıyla Kasım 2023 itibarıyla kapsamlı bir hava operasyonu başlatıldı.

YERLEŞİM YERLERİ VE TARIM ARAZİLERİNE NEDEN SİNEK BIRAKILIYOR?

Bakanlık yetkilileri, zararlı böcek popülasyonunu kontrol altına almak için özel uçakları devreye soktu. Operasyon kapsamında laboratuvar ortamında özel işlemlerden geçirilen milyonlarca sinek, doğrudan yerleşim yerlerinin ve tarım arazilerinin üzerine havadan salınmaya başlandı.

KISIRLAŞTIRILMIŞ ERKEK SİNEKLER ÜREMEYİ NASIL DURDURUYOR?

Bölgeye bırakılan sineklerin tamamı laboratuvar ortamında kısırlaştırılan erkek bireylerden oluşuyor. Havadan salınan bu kısır erkek sineklerin doğadaki dişi Akdeniz meyve sinekleriyle çiftleşmesi sağlanıyor. Bu biyolojik yöntemle yeni nesil larvaların oluşmasının engellenmesi ve istilacı türün üremesinin tamamen durdurulması amaçlanıyor.

OPERASYON KAPSAMINDA HAFTADA MİLYONLARCA SİNEK HAVADAN SALINIYOR

Tarımsal üretimin zarar görmesini önlemek için yürütülen hava operasyonunun düzenli aralıklarla sürdürüldüğü bildirildi. Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, uygulama kapsamında her hafta milyonlarca kısırlaştırılmış sinek özel uçaklarla gökyüzünden bölgeye bırakılıyor.