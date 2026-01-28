Minnesota’dan Londra’ya uçan Delta Havayolları’na ait uçakta, 44 yaşındaki Amerikalı avukat Rachel Green, annesinin omzunda uyuyakaldıktan sonra yaşamını yitirdi. Ailesi dava açtı.

LONDRA’YA ARAŞTIRMA İÇİN GİDİYORDU

Londra’da görülen duruşmada aktarılan bilgilere göre Rachel Green, yazmayı planladığı bir roman için araştırma yapmak ve bir süre annesinin yanında kalmak amacıyla 30 Nisan 2025 tarihinde İngiltere’ye seyahat ediyordu. Uçuş sırasında annesinin omzuna yaslanarak uykuya dalan Green’in, uzun süre hareketsiz kalması üzerine durum fark edildi.

KABİN EKİBİ MÜDAHALE ETTİ, ANCAK KURTARILAMADI

Kabin görevlileri tarafından tepkisiz halde bulunan Green için uçakta bulunan bir doktordan yardım istendi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Green’in hayata döndürülemediği belirtildi. Uçak inişinin ardından olay adli makamlara intikal etti.

VÜCUDUNDA ÇEŞİTLİ İLAÇLAR TESPİT EDİLDİ

Yetkililerin yaptığı incelemelerde, Rachel Green’in vücudunda antidepresanlar, melatonin, kanabinoidler ve düşük miktarda alkol tespit edildi. Ayrıca Green’in daha önceden bilinen bir kalp rahatsızlığı bulunduğu ve kullanılan reçeteli ilaçlarla birlikte bu durumun ölümünde etkili olmuş olabileceği kaydedildi.

“KALBİ GENEL OLARAK NORMALDİ”

Duruşmada konuşan kıdemli adli tabip Lydia Brown, Green’in İngiltere’ye araştırma yapmak ve annesiyle vakit geçirmek için geldiğini ifade etti. Patolog Dr. Alan Bates ise mahkemede yaptığı açıklamada, Green’in kalbinin koroner arterdeki doğuştan gelen bir anomali dışında genel olarak normal olduğunu söyledi.

AİLESİ DAVA AÇTI, KIZ KARDEŞİNDEN DOKTORLARA TEPKİ

Rachel Green’in kız kardeşi Roxanne Carney, duruşma sırasında verilen ilaçların sayısı ve tedavi süreciyle ilgili ciddi sorular yöneltti. Carney, “Bu ilaç kombinasyonu reçete edilmeden önce neden bir kardiyoloğa yönlendirilmediğini merak ediyorum. Neden bu tedavi rejimine alındı ve bu ilaçlar birlikte yazıldı?” ifadelerini kullandı.

“SON DERECE ÖZVERİLİ BİR İNSANDI”

Duruşmanın sonunda konuşan Carney, kız kardeşini yalnızca bir avukat değil, aynı zamanda sigorta uzmanı ve tarih tutkunu olarak tanımladı. Carney, “Kız kardeşim bu dünyadaki en inanılmaz, en özverili insanlardan biriydi,” sözleriyle duygularını dile getirdi.