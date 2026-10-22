Japonya’da kalkış öncesi yolcu uçağında yaşanan beklenmedik olay, havacılık dünyasını ayağa kaldırdı. Uçağın kokpitinde aniden beliren 40 santimetre uzunluğundaki yılan, güvenlik protokollerinin devreye girmesine ve onlarca yolcunun seyahat planının altüst olmasına neden oldu.

TÜM SEFERLER İPTAL OLDU

Fukuoka Havalimanı’ndan Kagoshima’ya gitmeye hazırlanan uçakta kalkış öncesi son kontrollerini yapan pilotlar, kokpit alanında hareket eden bir canlı fark etti. Saniyeler içinde gözden kaybolan bu gizemli canlı ekipleri alarma geçirdi. Güvenliği riske atmak istemeyen havayolu yetkilileri, uçakta geniş çaplı bir arama başlatarak tüm seferleri apar topar iptal etti.

UÇAKTA BİR ANDA ORTADAN KAYBOLDU

Uçağı baştan aşağı tarayan teknik ve bakım ekipleri, saatler süren titiz çalışmanın ardından hedefe ulaştı. Olaydan yaklaşık 24 saat sonra, kabinin arka bölümündeki koridor halısı kaldırıldığında saklanan davetsiz misafirin 40 santimetre uzunluğunda bir yılan olduğu ortaya çıktı. Yapılan incelemelerde zehirsiz bir türe ait olduğu belirlenen yılan güvenli şekilde dışarı çıkarıldı.

HAVALİMANI ALARM VERDİ

Tüm teknik ekipmanları ve elektrik kabloları baştan sona kontrol edilen uçak yeniden seferlere başlarken, havayolu şirketi daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını açıkladı. Yılanın havalimanı sahasındaki doğal yaşamdan uçağa sızmış olabileceği ihtimali üzerinde durulurken, bu sıra dışı olay uçuş güvenliğinde en küçük ayrıntının bile ne kadar kritik olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.