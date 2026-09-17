Lübnan'ın başkenti Beyrut'taki Refik Hariri Uluslararası Havalimanı'nda, Paris'e gitmeye hazırlanan bir yolcu uçağında bomba paniği meydana geldi.

Bir yolcunun el bagajında patlayıcı bulunduğunu söylemesi üzerine uçaktaki tüm yolcular güvenlik gerekçesiyle tahliye edildi.

Yabancı basında yer alan haberlere göre olay, Middle East Airlines şirketine ait Beyrut–Paris seferini gerçekleştirecek uçakta yaşandı.

Uçakta bulunan bir yolcu, el bagajında bomba olduğunu iddia etti. Yolcunun daha sonra yaptığı açıklamanın bir şaka olduğunu belirtmesine rağmen havalimanı güvenlik ekipleri derhal harekete geçti.

Güvenlik ekipleri, şakayı yapan yolcuyu gözaltına alarak uçakta ve yolculara ait bagajlarda detaylı arama ve kontroller gerçekleştirdi.

Lübnan merkezli L’Orient Today'in havayolu kaynaklarına dayandırdığı bilgilere göre, güvenlik kontrollerinin sorunsuz bir şekilde tamamlanmasının ardından uçuşun gerçekleştirilmesine izin verildi.