ABD'de New Jersey eyaletinin Newark kentinden Louisiana eyaletindeki New Orleans'a gitmek üzere havalanan United Airlines uçağında, üzerinde bomba bulunduğunu söyleyen 34 yaşındaki yolcu gözaltına alındı.
Jefferson Parish Şerif Ofisinden yapılan açıklamaya göre yolcu, uçuş sırasında “mantık dışı” davranışlar sergilemeye başladı ve uçuş ekibine bomba taşıdığını söyledi.
Uçak, Louis Armstrong New Orleans Uluslararası Havalimanı'na güvenli şekilde iniş yaptı. Şüpheli, inişin ardından gözaltına alındı.
Açıklamada, şüpheli hakkında planlı kundaklamaya ilişkin asılsız bilgi vermek ve korku yaratmak suçlamalarıyla işlem yapıldığı belirtildi. ABD Federal Havacılık İdaresinin (FAA) de olaya ilişkin soruşturma başlatacağı aktarıldı.