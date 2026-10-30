Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'da bir AirAsia uçağında çıkan koltuk tartışması, tüm yolcuların uçaktan indirilmesine ve seferin gecikmesine neden oldu.

Yerel basında yer alan haberlere göre bir kadın, kendisine tahsis edilen koltuk yerine eşinin yanındaki boş koltuğa oturdu. Durumu fark eden kabin görevlileri, kadından biletinde belirtilen koltuğa dönmesini ya da koltuk seçimi ücretini ödemesini istedi.

Kadın, yalnızca eşinin yanındaki boş koltuğa oturduğunu belirterek talebe itiraz etti ve ek ücret ödemeyi reddetti. Olay sırasında kaydedilen görüntülerde, hangi kuralı ihlal ettiğini sorguladığı görüldü.

ALTI KİŞİLİK GRUP TARTIŞMAYA KATILDI

Çiftin birlikte seyahat ettiği kişiler de tartışmaya katıldı. Altı kişilik grubun üyeleri, birlikte oturmak istemelerinin normal olduğunu savunarak bunun için neden ek ücret ödemeleri gerektiğini sorguladı.

Tartışma sırasında gruptan bir kişinin diğer yolculara dönerek, "Siz Çinli değil misiniz? Ne olduğunu bilmiyor musunuz?" diye seslendiği aktarıldı.

Kabin ekibinin uyarılarına rağmen anlaşmazlık çözülemeyince güvenlik görevlileri uçağa çağrıldı. Tartışmanın büyümesi üzerine tüm yolcular uçaktan indirildi. Sefer planlanan saatinde gerçekleştirilemedi.

BELİRLİ BİR KOLTUK SEÇMEK ÜCRETLİ

AirAsia'nın kurallarına göre yolcuların bilet alırken, çevrim içi check-in sırasında veya havalimanında belirli bir koltuğu seçmek için ek ücret ödemesi gerekiyor.

Şirketin uygulaması veya internet sitesi üzerinden, planlanan kalkış saatinden iki saat öncesine kadar koltuk rezervasyonu yapılabiliyor.