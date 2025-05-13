Türk Hava Yolları (THY), uçuş sırasında güvenlik kurallarına uyumu artırmak amacıyla yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından yayımlanan “Yolcu Anonsları Genelgesi” uyarınca, uçaklarda kemer ikaz ışığı sönmeden ayağa kalkan yolcular artık sadece uyarılmakla kalmayacak, aynı zamanda para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.

KEMER İKAZINA UYMAYANLARA CEZA GELİYOR

Yeni düzenlemeyle birlikte, THY kabin ekiplerine konuyla ilgili detaylı bir bilgilendirme gönderdi. Buna göre, uçak henüz park pozisyonuna tam olarak ulaşmadan ayağa kalkan, bagaj dolaplarını açan ya da yapılan anonslara rağmen yerinde kalmakta direnç gösteren yolcular artık “Kural Dışı Hareket Eden Yolcu” statüsünde değerlendirilecek.

Bu statüye giren kişilere, ilgili mevzuat kapsamında idari para cezası uygulanabilecek. Bu yaptırımın temel amacı, uçuş güvenliğini sağlamak ve iniş sırasında yaşanabilecek olası kazaların önüne geçmek.

KABİN EKİPLERİNE YENİ GÖREVLER

Yolcuların kurallara uymasını sağlamak amacıyla kabin ekiplerinin sorumlulukları da artırıldı. Artık iniş sonrası yapılan veda anonsunun hemen ardından, yolculara emniyet kemeri ikaz ışığı sönmeden kalkılmaması gerektiği yönünde özel bir uyarı anonsu yapılması zorunlu hale getirildi. Bu uygulamayla birlikte hem uçuş güvenliğinin artırılması hem de kabin içi disiplinin korunması hedefleniyor.

GENELGE YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

SHGM tarafından yayınlanan genelgede şu ifadelere yer veriliyor:

“Yolcu taşımacılığı yapmak üzere ruhsatlandırılmış ticari hava taşıma işletmelerince gerçekleştirilen uçuşlar esnasında yolculara yönelik yapılan anonslarda; uçakta sigara ve tütün mamulleri kullanan yolcular ile uçak park pozisyona gelmeden ve kemer ikaz ışıkları sönmeden ayağa kalkarak intizamı bozan yolcuları uyarmak, bu türden yolcuları disipline etmek ve yolcuların farkındalığını arttırmak maksadıyla revizyon yapılarak standart güncel anonsların ivedilikle uygulamaya koyulmasını teminen hazırlanan UOD - 2025/01 No.lu "Yolcu Anonsları Genelge"si Genel Müdürlük Makamı tarafından 02.05.2025 tarihinde onaylanarak yürürlüğe girmiştir”