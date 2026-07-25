Çin’de Lanzhou-Guiyang güzergâhında sefer yapan China Eastern Airlines’a ait bir yolcu uçağı, Guiyang Longdongbao Uluslararası Havalimanı’na inişinden kısa bir süre sonra kabinde bir yangın çıktı. Üst bagaj bölmesinde başlayan yangın, uçuş ekibi tarafından hızla söndürüldü; ancak olay yolcular arasında paniğe yol açtı. Görüntülerde, kabin ekibinin yangını söndürmek için yolcuların valizlerini bagaj bölmesinden çıkardığı görüldü. Yangının nedenine ilişkin ilk soruşturmada yetkililer, bir yolcunun el bagajındaki taşınabilir pilin (powerbank) kendiliğinden alev aldığını tespit etti. Uzmanlar, lityum-iyon pillerle çalışan cihazların, üretim hataları, kalitesiz malzemeler, dış darbeler veya iç kısa devreler nedeniyle “termal kaçak” olarak bilinen kontrolsüz bir ısınma aşamasına girebileceği konusunda uyarıyor.

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