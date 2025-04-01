31 Mart Pazartesi gecesi yaşanan olayda Avustralya havayolu şirketine ait uçakta, bir yolcunun uçağın kapılarından birini açmaya çalıştığı ve mürettebatına kötü davrandığı belirtildi. Şirketten yapılan açıklamada, olayın ardından Bali'deki yerel yetkililer tarafından söz konusu yolcunun uçaktan indirildiği aktarıldı.

Sosyal medyada yayılan bir videoda kadının, uçuşun erken aşamalarında kapı kolunu kaldırarak kapıyı açmaya çalıştığı ve mürettebatın uyarı sinyali vermeden önce yolcunun bu girişimde bulunduğu görüldü.

Flightradar24 verilerine göre uçağın, kalkıştan yaklaşık bir saat sonra Hint Okyanusu üzerinde geri döndüğü kaydedildi. Uçakta tam olarak kaç yolcu ve mürettebat olduğu ise açıklanmadı.