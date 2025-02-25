Ünlü şarkıcı İrem Derici ile sık sık tartışmalı çıkışlarıyla gündeme gelen AKP'li Sevda Türküsev, aynı uçakta karşılaştı. Yolculuk boyunca herhangi bir sorun yaşanmazken, uçak yere indikten sonra Derici ve ekibinin yüksek sesle konuşması ve gülmesi Türküsev’i rahatsız etti.

Türküsev, bu durumu sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoyla dile getirerek, Derici’nin toplum içinde nasıl davranması gerektiğini bilmediğini öne sürdü.

"SUS KIZ MUTSUZ LÜBÜN!"

“Bir insanın sesi bu kadar güzel olup toplum içinde nasıl davranacağını bilmemesi ne kadar acı bir olay. Ayıp be!” ifadelerini kullanan Türküsev'e yanıt gecikmedi.

İrem Derici, Türküsev’e alaycı bir şekilde sosyal medya üzerinden yanıt verdi.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan ünlü şarkıcı, “Sus kız mutsuz Lübün! Uçağa binerken sözde bizimle gülüyordu, keko. Ay Allah, lüzumsuz abla.” ifadelerini kullandı.