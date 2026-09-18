Biman Bangladesh Airlines'ın Londra'ya yaptığı sefer sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada dikkat çekti. İddiaya göre uçakta iki yolcu arasında koltuk meselesi nedeniyle başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Tansiyonun yükseldiği anlarda yolcular birbirlerine yumruklarla saldırdı. Kavga sırasında bir yolcunun üzerindeki tişörtün yırtıldığı görüldü. Özellikle çocuk ve yaşlı yolcuların panik yaşadığı anlar da cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bir yolcunun kaydettiği görüntülerde, kavga eden iki kişinin diğer yolcular ve uçak görevlileri tarafından ayrıldığı görüldü.

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA

Görüntülerin sosyal medyada paylaşılmasının ardından havayolu şirketinden açıklama geldi. Şirketin sözcüsü, kavga eden iki yolcunun daha sonra kendi aralarında uzlaştığını belirterek, bu nedenle herhangi bir yasal işlem başlatılmadığını ifade etti.

Biman Bangladesh Airlines Genel Müdürü (Halkla İlişkiler) Mahbubuddin Ahmed ise yaptığı açıklamada görüntülerden haberdar olmadığını söyledi. Ahmed, konuyla ilgili incelemelerin başlatıldığını belirtti.