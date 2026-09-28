Almanya'dan Portekiz'e gitmek üzere havalanan Lufthansa Hava Yolları'na ait yolcu uçağında taşınabilir şarj cihazı alev aldı.

Alman medyası, uçuş sırasında bir yolcunun taşınabilir şarj cihazının alev aldığını bildirdi. Olayın ardından kabin ekibi yangına müdahale ederek cihazı güvenlik çantasına yerleştirdi.

Alman yayın kuruluşu RTL'nin Lufthansa sözcüsüne dayandırdığı habere göre, pilotlar güvenlik gerekçesiyle uçağı Lizbon yerine Fransa'nın Lyon kentine yönlendirdi.

Uçakta bulunan 198 yolcu ve 6 mürettebat, Lyon'a indikten sonra otellere yerleştirildi.

YASAK GELMİŞTİ

Lityum-iyon batarya kullanan taşınabilir şarj cihazları, hasar gördüğünde veya teknik arıza yaşadığında aşırı ısınarak yangına neden olabiliyor.

Bu risk nedeniyle hava yolları, son yıllarda uçaklarda taşınabilir şarj cihazlarına yönelik kuralları sıkılaştırıyor. Lufthansa'nın kurallarına göre yolcular, uçuş sırasında taşınabilir şarj cihazlarını başka cihazları şarj etmek için kullanamıyor. Ayrıca bu cihazların uçakların kayıtlı bagajında taşınmasına da izin verilmiyor.

SHGM'nin açıklamasına göre, 27 Mart 2026'da Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) tarafından yayımlanan yeni teknik talimatlarda değişikliğe gidildi. Buna göre hava aracında taşınabilir bataryaların şarj edilmesi yasaklandı. Her yolcu en fazla iki taşınabilir batarya taşıyabilecek. Taşınabilir elektronik cihazların şarj edilmesi için bu bataryaların kullanılması tavsiye ediliyor.

Açıklamada, operasyonel gereklilikler için ekip üyeleri tarafından taşınan bataryaların bu kısıtlamalar dışında tutulduğu, ancak kişisel kullanım amacıyla taşınan bataryaların bu kurallara tabi olduğu belirtildi.