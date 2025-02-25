Venedik'e romantik bir tatil yapmaya giden Avustralyalı olan Mitchell Ring ve Jennifer Colin isimli çifti, ölü bir bedenle uçakta saatlerce yolculuk yaptı. Uçakta hayatını kaybeden kadını, yan koltuklarına oturtan görevliler, yolculuk boyunca çifte adeta korku dolu anlar yaşattı.

ÖLEN KADINLA YAN YANA UÇTULAR

Uçakta, tuvalet girip çıktıktan sonra bir anda yığılıp kalan yolcu tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı. Daha sonra bir battaniyeye sarılan kişi, yaşlı çiftin yanında otur vaziyette bırakıldı. İtiraz etmelerine rağmen ölü bir insanla uzun bir yolculuk yapmak zorunda kalan çift, o anların da görüntüsünü çekti.

İRİ OLDUĞU İÇİN KORİDORDAN GEÇİRMEDİLER

İri bir kadın olduğu için görevlilerin onu koridordan geçiremediğini ifade eden çift, boş olan koltuğa oturmak zorunda kaldıklarını söyledi. Ölen kadın Bay Ring'in yanında bulunan koltuğa oturtuldu ve Doha'ya giden uçuş 4 saat boyunca böyle devam etti.

Uçak Doha'ya indikten sonra da ceset incelenmeye başlandı. Ve yan yana oldukları için kadının ölen yüzünü de görmek zorunda kaldıklarını ifade ettiler.

TATİLLERİ KABUSA DÖNDÜ

Çiftin Venedik tatilleri korkunç bir olayla travmatik bir duruma dönüşürken, ayrıca havayolu için de şikayette bulundular.