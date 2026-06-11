Uçak yolculuklarında koltuk seçimi, seyahat deneyimini doğrudan etkileyen en önemli unsurlardan biri olarak öne çıkıyor. Yıllardır yaptığı sayısız uçuşun ardından değerlendirmelerde bulunan bir seyahat uzmanı, yolcuların mümkünse uzak durması gereken koltuğun uçakların orta bölümünde bulunan 19E olduğunu söyledi.

Uzmanlara göre 19E koltuğu, yolculara neredeyse hiçbir avantaj sunmuyor. Uçağın orta sırasında yer alan bu koltuk, pencere manzarasından yararlanma fırsatını ortadan kaldırırken koridor tarafının sunduğu hareket özgürlüğünü de sağlamıyor.

İki yabancı yolcu arasında sıkışıp kalmak, uzun uçuşlarda uyumayı zorlaştırırken sık sık yer değiştirme gerekliliği de yolculuğu oldukça yorucu hale getiriyor.

HEM PENCEREDEN HEM KORİDORDAN MAHRUM

Pencere kenarında oturan yolcular manzaranın tadını çıkarabilirken, koridor koltuğundakiler istedikleri zaman ayağa kalkabiliyor. Ancak orta koltukta oturanlar her iki avantajdan da faydalanamıyor. Bu nedenle birçok sık seyahat eden yolcu tarafından en istenmeyen koltuklar arasında gösteriliyor.

UÇAKTAN ÇIKIŞTA DA DEZAVANTAJLI

19E koltuğunun olumsuz yönleri yalnızca uçuş sırasındaki konfor eksikliğiyle sınırlı değil. Uçağın tam ortasında yer alması, iniş sonrasında yolcuların uçaktan ayrılma süresini de uzatabiliyor.

Özellikle düşük maliyetli havayolu şirketlerinde yolcu köprüsü yerine otobüs kullanılması nedeniyle hem ön hem de arka kapılar aktif olarak kullanılıyor. Böyle durumlarda uçağın orta kısmında bulunan yolcular çıkış noktalarına en uzak mesafede kaldıkları için genellikle en son inen kişiler oluyor.

AKTARMALI UÇUŞLARDA RİSK DAHA BÜYÜK

Kısıtlı aktarma süresine sahip yolcular için bu durum ciddi sorunlara yol açabiliyor. Uçaktan geç inmek, sonraki uçuşa yetişme konusunda zaman kaybına neden olabiliyor ve kaçırılan bağlantılarla sonuçlanabiliyor.