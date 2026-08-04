Türk Hava Yolları'nın 31 Temmuz'da Batman-İstanbul seferini yapan uçağında bir yolcu rahatsızlandı. Kabin ekibinin yaptığı "sağlık personeli" anonsu üzerine Batman ve Siirt'teki İl Değerlendirme Toplantısı'ndan dönen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu ile beraberindeki heyet yolcuya müdahalede bulundu. HEYETLE BİRLİKTE KONTROL ETTİ Bakan Memişoğlu'nun yanına gittiği yolcunun sağlık durumunu Kamu Hastaneleri Genel Müdürü Muhammed Emin Demirkol ve beraberindekiler kontrol etti. Yapılan müdahalenin ardından yolcunun sağlık durumunun kontrol altına alındığı belirtildi.

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