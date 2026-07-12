Olay, akşam saatlerinde Trabzon Havalimanı’nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, AJet Havayolları’nın VF-5398 sefer sayılı, TC-JZR kuyruk tescilli uçağı kalkış için pist başına ilerlediği sırada bir yolcu sigara içmeye teşebbüs etti. Diğer yolcuların rahatsız olması üzerine kabin ekibi duruma müdahale ederek yolcuyu uyardı ve gelişmeyi kaptan pilota bildirdi.

Bunun üzerine pilot, güvenlik gerekçesiyle uçağı yeniden park alanına çekme kararı aldı. Uçakta sigara içmeye çalışan yolcu, Trabzon Havalimanı’nda bekleyen polis ekipleri tarafından uçaktan indirildi. Gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı seferini gerçekleştirmek üzere havalandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), uçak içinde sigara veya duman çıkaran cihaz kullanan yolculara 24 bin 681 TL idari para cezası uygulandığını daha önce duyurmuştu. Kurum, kurallara uymayan yolcular hakkında “kural tanımaz yolcu tespit tutanağı” düzenlenmesini isterken, bu kişilerin havayolu şirketleri tarafından kara listeye alınarak uçuşlardan men edilmesinin de mümkün olduğunu bildirdi.

Ayrıca SHGM, kabin ekiplerinin yolcuları uçuş sırasında düzenli anonslarla bilgilendirmesi gerektiğini vurgularken, hazırlanan tutanakların kuruma raporlanacağını ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde gerekli cezai işlemlerin uygulanacağını hatırlattı.