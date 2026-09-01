Havacılık dünyasından yolcuları yakından ilgilendiren ezber bozan bir haber geldi. Bir uçuş görevlisi, uçak yolculuklarında ikram edilen içecekler hakkında yıllardır kulaktan kulağa yayılan şehir efsanelerine açıklık getirirken, asıl uzak durulması gereken tehlikeyi işaret etti.

Uçaktaki kahve suyu gerçekten kirli mi?

American Airlines bünyesinde görev yapan deneyimli bir uçuş görevlisi, uçaklardaki kahve servisinin hak etmediği bir kötü şöhrete sahip olduğunu belirtti.

Yolcular arasında sıcak içeceklerin hazırlandığı su depolarının kirli olduğuna dair yaygın bir endişe bulunuyor. Gizemli uçuş görevlisi bu iddiaları yalanlayarak şu ifadeleri kullandı:

"Uçaklardaki su tamamen içilebilirdir, düzenli olarak test edilir ve standartlara uygun olmak zorundadır. Dezenfeksiyon işlemleri nedeniyle suda hafif bir klor kokusu veya farklı bir tat hissedilebilir. Bu durum içim kalitesini etkileyebileceği için en konforlu seçenek şişelenmiş içecekleri tercih etmektir."Kahve makinelerinin ve ekipmanların temizliğinin o anki mürettebatın titizliğine bağlı olduğunu belirten görevli, operasyonel yoğunluğun bazen bu süreçleri etkileyebileceğini ifade etti.

Öte yandan uçaktaki buzlar hakkında rahatlatıcı bilgiler vererek; buzların profesyonel ikram servisleri tarafından filtrelenmiş sudan üretildiğini ve paketli halde uçağa ulaştığını vurguladı.

Gökyüzünde alkol tüketimi vücudu daha çok susuz bırakıyor

Uçuş görevlisinin açıklamalarına göre, yolculuk konforunu asıl tehdit eden içecek kahve değil, alkoldür. Kabin içindeki havanın düşük nem oranına sahip olması ve basınçlı yapısı, yüksek irtifada alkolün vücut üzerindeki etkilerini değiştirmektedir.

Basınçlı bir ortamda alkol, vücudu normalden çok daha hızlı bir şekilde susuz bırakabilir (dehidrasyon). Bu durum, uçuş sırasında ve sonrasında yorgunluk, baş ağrısı ve genel bir rahatsızlık hissine yol açabilir.

Ayrıca düşük oksijen seviyeleriyle birleşen alkol tüketimi, kişinin kendisini normalden daha bitkin hissetmesine neden olabilir. Havacılık uzmanları ve kabin ekiplerinin sağlıklı bir yolculuk için temel önerisi; uçuş süresince alkol miktarını sınırlamak ve kabin içindeki kuru havanın etkilerini dengelemek adına bol miktarda su tüketmektir.