ABD'de bir uçak yolcusu, uçuş sırasında uygunsuz davranışlarda bulundu. Olay, 11 Eylül'de Baltimore'dan Miami'ye giden American Airlines uçağında yaşandı.

Polis kayıtlarına göre 46 yaşındaki Katy Inzer, kalkıştan yaklaşık 20 dakika sonra koltuğunda uygunsuz hareketlerde bulundu. Ön sıradaki yolcu, arka koltuktan gelen sesler üzerine dönüp baktığında, Inzer'in bacaklarını uçağın camına doğru uzatarak kendini tatmin ettiğini gördü.

ÇİFT ŞİKAYETÇİ OLDU

Yolcu, durumu kabin ekibine bildirdi. Ön koltukta oturan çiftin şikayeti üzerine müdahalede bulunuldu. Uçuş görevlisi Inzer'e müdahale etti, kadın kıyafetlerini yeniden giydi ve uçuşun geri kalanında uyuduğu belirtildi.

POLİSLE GÖRÜŞTÜ

Uçak Miami Uluslararası Havalimanı'na indiğinde polis ekipleri Inzer ile görüştü. Raporda, kadının gözlerinin kanlı olduğu ve yoğun alkol koktuğu ifade edildi.

Inzer, uçuşun Baltimore'da yaklaşık iki saat gecikmesi nedeniyle uçağa binmeden önce birkaç içki içtiğini söyledi. Uçuş sırasında yaşananları hatırlamadığını belirtti.

DOSYA FBI'A GÖNDERİLDİ

Yerel polis Inzer hakkında işlem yapmazken, olayın dosyası FBI'a iletildi. FBI, uçaklarda meydana gelen müstehcen veya uygunsuz cinsel davranışlara ilişkin soruşturma yetkisine sahip.

Inzer'in şu ana kadar gözaltına alınmadığı veya hakkında suçlama yapılmadığı bildirildi. FBI ise devam eden dosyalar hakkında yorum yapmadı. Olaya ilişkin dosya ve uçak içi kameralara yansıyan görüntüler FBI'a gönderildi.