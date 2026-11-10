Olay, Delta Air Lines'ın DL2498 sefer sayılı uçuşunda meydana geldi. Hartsfield-Jackson Atlanta Uluslararası Havalimanı'ndan Newark Liberty Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanan Airbus A321neo tipi uçağın arka bölümündeki tuvalette duman alarmı çaldı.

ELEKTRONİK SİGARA KULLANDIĞINI İTİRAF ETTİ

Alarmın devreye girmesiyle birlikte kabin görevlileri vakit kaybetmeden tuvalete yöneldi. Yapılan kontroller sırasında 36C numaralı koltukta oturan yolcunun tuvalette elektronik sigara kullandığı ortaya çıktı. Yolcu, kabin ekibinin müdahalesi üzerine elektronik sigara kullandığını itiraf etti.

UÇAK İNİŞ YAPTIĞINDA GÖREVLİLER HAZIR BEKLİYORDU

Olayın ardından uçuş ekibi, havayolunun yer operasyonlarıyla iletişime geçti. Yolcunun uçuş kurallarını ihlal etmesi nedeniyle Newark Havalimanı'na varışta bir Delta yetkilisinin uçağı karşılaması istendi.

Airlive’da yer alan habere göre uçuş, yaşanan olaya rağmen planlanan güzergâhında devam etti ve yerel saatle 20.40'ta Newark Havalimanı'na iniş yaptı. Airbus A321neo tipi uçak, A Terminali'ndeki A04 kapısına yanaştı. Uçağın varışında havayolunun müşteri hizmetleri çalışanları ve havalimanı yetkilileri hazır bulundu.

UÇAKLARDA ELEKTRONİK SİGARA KULLANMAK YASAK

ABD'deki federal havacılık düzenlemeleri kapsamında ticari uçuşlarda hem geleneksel sigara hem de elektronik sigara kullanımı yasaklanıyor. Bu yasak, uçak tuvaletlerini de kapsıyor.

Öte yandan uçaklardaki duman dedektörlerine müdahale edilmesi veya bu sistemlerin devre dışı bırakılmaya çalışılması da ciddi yaptırımlara yol açabiliyor. Elektronik sigaralar ve yedek lityum iyon pillerin ise yangın riski nedeniyle kayıtlı bagajda taşınmasına izin verilmiyor; bu cihazların kabin bagajında bulundurulması gerekiyor.

CİDDİ MADDİ YAPTIRIMLARI BULUNUYOR

Uçak tuvaletlerinde bulunan duman dedektörlerine müdahale edilmesi veya sigara yasağının ihlal edilmesi yalnızca uçuş güvenliğini tehlikeye atmakla kalmıyor, yolcular açısından ciddi maddi yaptırımları da beraberinde getiriyor.

UÇAKTA SİGARA İÇENE 24 BİN 681 LİRA CEZA

Türkiye'de de uçak içerisinde sigara veya elektronik sigara kullanan yolculara uygulanacak yaptırım da belli. 2920 sayılı Türk Sivil Havacılık Kanunu kapsamında, uçak içerisinde duman çıkaran cihaz veya mamulleri kullanan yolculara 2026 yılı itibarıyla 24 bin 681 lira idari para cezası uygulanıyor. Söz konusu ceza, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe giren düzenleme kapsamında belirlenmiş durumda.

YOLCU YÜZÜNDEN UÇAK GERİ DÖNMÜŞTÜ

Geçtiğimiz Temmuz ayında Trabzon'dan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na gitmek için pistte ilerleyen AJet uçağı, sigara içmeye çalışan bir yolcu nedeniyle geri dönmüştü. Polis ekipleri tarafından uçaktan indirilen yolcunun, para cezası ve kara liste yaptırımıyla karşı karşıya kalacağı belirtilmişti.