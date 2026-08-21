Uçakla seyahat eden milyonlarca yolcuyu yakından ilgilendiren devrim niteliğinde bir adım atıldı. Yıllardır güvenlik noktalarında uygulanan ve kabin bagajında sıvı taşımayı kısıtlayan en bilinen güvenlik kuralı artık kademeli olarak rafa kalkıyor. Parfüm, şampuan veya güneş kremi gibi sıvıları küçük kaplara doldurma mecburiyeti yerini çok daha esnek bir uygulamaya bırakıyor.

2 LİTREYE KADAR TAŞIMAK ARTIK SERBEST OLACAK

Gelişen teknoloji sayesinde bazı havalimanlarında güvenlik kontrol noktalarından 2 litreye kadar sıvı içeren kaplarla geçilmesine izin verilmeye başlandı. Bu tarihi değişimin arkasında ise kabin bagajlarının içeriğini 3 boyutlu detaylı görüntülere dönüştürebilen C3/CT güvenlik tarayıcıları yer alıyor. Üstelik bu teknoloji sayesinde sadece sıvılar değil; laptop, tablet ve diğer kişisel elektronik cihazlar da çantadan çıkarılmadan doğrudan güvenlikten geçebiliyor.

BAZI HAVALİMANLARINDA KISITLAMALAR DEVAM EDİYOR

Sistem yolcular için büyük kolaylık sağlasa da arkasında kritik bir detay barındırıyor. Yeni nesil tarayıcılar henüz her noktada kurulmadığı için 100 ml kuralı tamamen ortadan kalkmış değil. Roma Fiumicino, Viyana, Dublin, Malta, Krakow ve Palma de Mallorca gibi belirli merkezlerde 2 litre esnekliği sunulsa da aynı ülkenin farklı bir havalimanında geleneksel kısıtlamalar devam sürüyor.

YENİ SİSTEM YAVAŞ YAVAŞ YAYGINLAŞIYOR

En büyük risk ise dönüş veya aktarma yolculuklarında ortaya çıkıyor. Gidiş havalimanınızda 2 litrelik sıvıya izin verilse bile dönüş yapacağınız ya da aktarma geçeceğiniz havalimanında yeni teknoloji yoksa sıvınız kısıtlamaya takılabiliyor. 2026 yılı boyunca Avrupa genelinde yaygınlaşmaya devam eden bu yeni sistem tam anlamıyla oturana kadar, yolcuların uçuş yapacakları tüm havalimanlarının güncel kurallarını önceden kontrol etmesi hayati önem taşıyor.