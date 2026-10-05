Olay, China Eastern Airlines’ın Hefei-Dalian seferini gerçekleştiren yolcu uçağında meydana geldi. İddiaya göre içecek servisi sırasında kabin ekibinin kullandığı servis arabası, uyuyan erkek yolcunun koluna hafif şekilde çarptı. Çarpmanın ardından kabin görevlisi yolcudan özür diledi. Ancak yolcu, hostesin özrünü yeterli bulmayarak tepki göstermeye başladı.

"SIRTIMA TEKME AT"

Tartışmanın devam ettiği sırada yolcunun, yaşananların karşılığı olarak hostesten kendisine sırtından tekme atmasına izin vermesini istediği öne sürüldü. Kabin görevlisinin ise yolcudan özür dilemeye devam ettiği belirtildi.

HOSTES DİZ ÇÖKTÜ

Olay sırasında kaydedilen görüntülerde hostesin yolcunun önünde uçağın koridorunda diz çöktüğü görüldü. Gözyaşlarını tutamayan kabin görevlisinin yolcudan özür dilediği anlar da kameralara yansıdı. Yaşananlara rağmen yolcunun tepkisini sürdürdüğü ve tartışmanın bir süre devam ettiği aktarıldı.

Olayın ardından China Eastern Airlines’ın yolcu hakkında yaptırım uyguladığı bildirildi. Şirketin, söz konusu yolcuyu kendi uçuşlarından ömür boyu men ettiği belirtildi.