Uçak içi internet kullanımında yolcuların verilerinin işlenmesi için zorunlu kılınan açık rıza, KVKK tarafından yasal dışı bulunarak ceza doğurdu. İlgili internet servis sağlayıcısına 90 bin lira idari para cezası uygulanıtı.

"HUKUKA VE DÜRÜSTLÜK KURALLARINA AYKIRI"

KVKK, bir yolcunun şikayeti üzerine inceleme yörültür. Şikayet, uçak içi internete erişmek isteyen bir yolcunun, verilerinin işlenmesi için açık rızasının zorunlu kılınmasına ilişkindi. Veri işlenmesini istemeyen ve buna itiraz eden yolcu, durumu KVKK'ye bildirmişti.

Kurum, inceleme sonucunda açık rıza isteme yetkisinin havayolu şirketi değil, internet servis sağlayıcısı tarafından kullanıldığını tespit etti. Bu tespit doğrultusunda, ihlali gerçekleşen servis sağlayıcısına 90 bin lira ceza verilmesine karar verildi.

Kararda, internet kullanımı için yapılan sözleşmenin açık rıza vermeye yönlendirme niteliğinde olduğu vurgulandı. Bu durumun 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na aykırılık teşkil ettiği belirtildi.

Açık rıza dışındaki diğer işleme şartlarının kanunda yer aldığına dikkati çeken KVKK, servis sağlayıcısının uygulamasının hukuka ve dürüstlüK kurallarına uygunluk ilkesini ihlal ettiğinı kaydedti.