Yolcunun aktardığına göre kabin memuru, uçağa binişin hemen ardından yaptığı duyuruda, hiç kimsenin iki kol dayama alanını birden kullanamayacağını vurguladı. Özellikle dar koltuk aralıklarında yaşanan bu alan mücadelesine karşı, kabin ekibi net bir duruş sergiledi.

Daily Mail'in kabin memurunun açıklamasından aktardığına göre, her yolcu sadece sağ tarafındaki kol dayamayı yerini kullanmalı. Koridor tarafındaki kol dayama yerlleri ise servis arabaları ve yürüyen yolcular için boş bırakılmalı. Yolcu, yanındaki kişiye iki kol dayama alanını da kullanabileceğini söylediğini eklerken, bu kuralın orta koltukta oturanlar için adeta “talihsizlik” olduğunu belirtti.

YOLCULAR AYNI FİKİRDE DEĞİL

Reddit kullanıcıları ise bu kurala dair fikir ayrılığı yaşadı. Kimileri “koridorda oturuyorum ve o kol dayama yeri benim hakkım” derken, kimileri ise orta koltuğun zaten yeterince kötü olduğunu, bu yüzden iki kol dayama hakkının orta koltuktaki yolcuya ait olduğunu savundu.

Yapılan bir ankete göre yolcuların üçte biri kol dayama “gasplarını” uçakta en sinir bozucu davranışlardan biri olarak tanımlıyor. Kabin memurları ise bu konuda yolcular arasında daha fazla empati ve anlayış gerektiğini vurguluyor.