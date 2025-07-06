Virgin Atlantic Havayolları'nda kabin görevlisi olarak çalışan ve deneyimlerini sosyal medyada esprili bir dille paylaşan Lucy Wilson, koltukların geriye yatırılması konusunun neredeyse her uçuşta yolcular arasında anlaşmazlığa yol açtığını söyledi.

"HER UÇUŞTA MUTLAKA AYNI TARTIŞMA"

"Size çok tartışmalı bir soru sormak istiyorum. Sizce koltuk geriye yatırılır mı yatırılmaz mı?" diyen Lucy, şunları ekledi: "Yaptığım her uçuşta mutlaka bir yolcu öndekinin koltuğunu yatırmasına sinirleniyor ve tartışma çıkıyor."

Kabin ekibi olarak bu konuda tarafsız olduklarını belirten Lucy, yalnızca yemek servisi sırasında koltukların dik konuma getirilmesini rica ettiklerini, onun dışında yolcuların tercihlerine karışmadıklarını söyledi.

"Uzun uçuşlarda herkes koltuğunu geriye yatırırsa aslında herkes eşit mesafeye sahip olur" diyen Lucy'nin bu yorumu, sosyal medyada da geniş destek buldu.