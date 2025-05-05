Türk televizyon tarihinin en ilginç karakterlerinden biri olan Sabri Yıldız'ın ölüm haberini YouTuber Testo Taylan sosyal medya hesabından duyurdu.

Kanal D ekranlarında yayınlanan Esra Ceyhan'ın programında yaptığı sıra dışı hareketlerle tanınan Sabri Yıldız, "Allah Allah" nidaları eşliğinde kendini yere atarak "havada durduğunu" iddia etmişti.

Bu anlar viral olmuş ve "Havada durdum şahitlerim var" repliği Türkiye'nin internet geyikleri arasında yerini almıştı.

BAZI FİLMLERDE DE KÜÇÜK ROLLER ALDI

Esra Ceyhan'ın programındaki görüntülerin ardından kısa sürede tanınan Yıldız, bazı sinema filmlerinde de küçük rollerde yer aldı. Televizyon programlarına katıldı ve taklitleri yapıldı. 'Uçan Sabri' adeta bir kült karaktere dönüştü.

Bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği öğrenilen Sabri Yıldız'ı geçtiğimiz aylarda YouTuber Testo Taylan evinde ziyaret etmişti.

Yıldız'ın ölüm haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyuran Testo Taylan, şu notu düştü:

"Uçan adam Sabri abim vefat etmiş, şu an haberim oldu. Mekanı cennet olsun, açıksözlü bir insandı. Ceket, kitap ve vazo hediye etmişti."