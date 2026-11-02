Geleneksel helikopterlerden farklı olarak dikey kalkış ve iniş yapabilen elektrikli hava araçlarının kullanılacağı proje, kent içi ulaşımda yeni bir alternatif oluşturmayı amaçlıyor. Planlanan ağın özellikle havalimanlarına ulaşımda zaman kazandırması bekleniyor.

HAVALİMANLARI İLE ŞEHİR MERKEZLERİNİ BAĞLAYACAK

Proje kapsamında elektrikli dikey kalkış ve iniş yapabilen eVTOL tipi hava araçlarının kullanılması öngörülüyor. Bu araçlar, uzun pistlere ihtiyaç duymadan özel olarak hazırlanmış kalkış ve iniş noktalarında faaliyet gösterebiliyor.

Uçan taksilerin şehir merkezleri ile havalimanları arasında hizmet vermesi planlanırken sistemin mevcut ulaşım ağına entegre edilmesi hedefleniyor. Böylece özellikle trafik yoğunluğunun yüksek olduğu saatlerde yolculara alternatif bir güzergah sunulabilecek.

1 SAATLİK YOLU 10 DAKİKAYA İNDİRECEK

İtalya'nın ulusal hava yolu şirketi ITA Airways ile ABD merkezli Archer Aviation arasında elektrikli hava taksisi ağı geliştirilmesi için anlaşma imzalandı. Projede, dört yolcu taşıyabilen ve bir pilot tarafından kullanılan Midnight adlı elektrikli hava aracının görev yapması planlanıyor.

Şirketin verdiği örneğe göre Roma'daki Fiumicino Havalimanı'ndan şehir merkezine otomobille yaklaşık bir saat süren yolculuk, uçan taksiyle 10 dakikanın altına inebilecek. Genel olarak 60 ila 90 dakika süren karayolu yolculuklarının 10 ila 20 dakikalık uçuşlarla tamamlanması hedefleniyor.

UÇUŞLAR İÇİN ÖZEL ALANLAR HAZIRLANACAK

Uçan taksilerin kullanılabilmesi için şehirlerde ve havalimanlarında dikey iniş ve kalkışa uygun özel alanlara ihtiyaç duyulacak. Mevcut ulaşım sistemleriyle bağlantılı olması planlanan bu noktalar sayesinde yolcuların uçaktan indikten sonra şehir merkezine daha hızlı ulaşması amaçlanıyor.

Midnight modeli, ABD'nin San Francisco Körfez Bölgesi'nde pilotlu deneme uçuşları gerçekleştirdi. Ancak İtalya'daki proje henüz geliştirme aşamasında bulunuyor. Uçuşların başlayacağı tarih, kesin güzergahlar ve bilet fiyatları açıklanmadı. Ticari seferlerin başlaması için gerekli sertifikasyon ve yasal izin süreçlerinin tamamlanması gerekiyor.