Beklentileri yüksek tutan lansmanın ardından aracın altyapısına dair detaylar, Tesla Baş Mühendisi Lars Moravy ve Tasarım Sorumlusu Franz von Holzhausen tarafından açıklandı.

Yöneticiler, 2017’de sergilenen ilk konseptin günümüz teknolojisinin gerisinde kaldığını vurgulayarak baştan tasarlanan yeni modelin 2028 yılında seri üretime gireceğini duyurdu.

DÖRT FARKLI VERSİYONU OLACAK

Alüminyum ve karbon fiber bileşenlerden oluşan tamamen yeni bir şasi üzerine inşa edilen yeni Roadster; elektronik kontrollü direksiyon, kablolu fren sistemleri ve karbon seramik fren diskleriyle donatılıyor.

Dört farklı versiyon halinde satışa sunulması planlanan otomobilin en hafif seçeneği yaklaşık 1.700 kilogram ağırlığında olacak. Yalnızca düz yolda değil viraj dinamiklerinde de üstün performans hedefleyen araç, arkadan itişli çift elektrik motoru ve tork yönlendirme teknolojisiyle yola çıkacak.

Giriş seviyesinde 1.073 beygir (800 kW) güç ve 1.200 Nm tork sunacak modelin üst versiyonları ise 1.341 beygiri (1.000 kW) aşan devasa bir güce ve 1.399 Nm torka ulaşacak.

Mevcut azami hızı 345 km/s olarak açıklanan modelde nihai hedefin 530 km/s olduğu belirtiliyor.

TEK ŞARJLA 515 KİLOMETRE GİDECEK

Tek şarjla 500 ila 515 kilometre arası menzil sunacağı açıklanan otomobil, 2017'de vaat edilen 1.000 kilometrelik hedefin gerisinde kalsa da şarj hızıyla öne çıkıyor. V4 Supercharger istasyonlarında 500 kW'a kadar şarj gücünü destekleyecek batarya, yüzde 15'ten yüzde 85 şarj seviyesine sadece 10 dakikada ulaşabilecek. Şarj soketi ise estetik kaygılarla aracın arka kanadının arkasına gizlenecek.

1 SANİYEDE 100 KİLOMETRE DETAYI

Projenin en iddialı ayağını ise basınçlı hava itici sistemleriyle donatılan performans versiyonları oluşturuyor. "Thrust" adı verilen seçenekte arka kısma yerleştirilen dört adet itici ve 200 litrelik hava tankı sayesinde araç, 0'dan 97 km/s hıza 1 saniyenin altında çıkabilecek.

Tanıtımda büyük yankı uyandıran ve kısa süreli olarak havada kalabilen "Rocket" versiyonu ise kalkış ve manevralar için toplam 10 adet itici motora sahip olacak. Yolcu koltuğunun bulunduğu alana yerleştirilen ek depoyla birlikte toplam hava tankı kapasitesi 600 litreye kadar yükselecek.

Tamamen açık bir tavan yerine Chevrolet Corvette modellerini andıran çıkarılabilir T-top tavan yapısına ve kelebek kapılara sahip olan iki kişilik otomobil, alt bölümünde yer alan aktif fanlar sayesinde yüksek hızlarda zemin etkisini (Venturi etkisi) kullanarak yere basma kuvvetini maksimuma çıkaracak.