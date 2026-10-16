İlk kez 2017'de gösterilen ve defalarca ertelenen Tesla Roadster, seri üretim tasarımıyla tanıtıldı. Teksas'ta SpaceX'in McGregor test sahasında düzenlenen etkinlikte otomobil, ters çevrilmiş bir rampada ilerledi, havada dönerek yere kontrollü biçimde indi.

ShiftDelete.net'in haberine göre Roadster, hareket halindeyken Cybercab, Cybertruck, Semi, Model Y ve Model 3'ün üzerinden de atladı. Başlangıçta 1 Ekim için planlanan etkinlik, kötü hava koşulları nedeniyle iki hafta ertelenmişti.

ÜÇ VERSİYON, FARKLI PERFORMANS HEDEFLERİ

Tesla, yeni Roadster'ı Performance, Thrust ve Rocket adlı üç seçenekle sunacak. Yol kullanımı için tasarlanan iki kişilik Performance, aktif aerodinamik parçalar ve yol tutuşunu artıran çok modlu bir emiş sistemi taşıyor. Açıklanan verilere göre bu versiyon, 0'dan 60 mil/saate, yani yaklaşık 97 km/saate 1,6 saniyenin altında çıkıyor.

İki kişilik, pist odaklı Thrust versiyonunda ise arka bölüme yerleştirilen soğuk gaz iticileri bulunuyor. Bu versiyon için aynı hızlanma süresi 0,9 saniyenin altında veriliyor.

Tek kişilik Rocket'ın gövdesine dağıtılmış 10 itici, ileri ve yukarı itişin yanı sıra yana kayma ve kendi ekseninde dönme kabiliyeti sağlıyor. Tesla, bu versiyonun 0'dan yaklaşık 97 km/saate hızlanmasını 0,59 saniyenin altında, azami hızını 370 km/saatin üzerinde açıkladı. Menzil ise 483 kilometrenin üzerinde olarak duyuruldu.

YAKLAŞIK 600 LİTRE SIKIŞTIRILMIŞ HAVA

Tesla mühendislik ekibinin açıklamasına göre itici sisteminde kullanılan yaklaşık 600 litre sıkıştırılmış hava, karbon fiber sargılı basınç tanklarında depolanıyor. Yeniden doldurulabilen tanklar, gövdedeki kullanılabilir boşlukların neredeyse tamamını kaplıyor. Şirket, sistemin lastiklerin sağlayabildiği kuvvetin dört ila beş katını üretebildiğini belirtiyor.

2017'deki prototipe göre daha köşeli hatlara sahip yeni tasarımda SR-71 keşif uçağı ve F-35 savaş uçağından esinlenildi. Gizli farlar, boydan boya uzanan stop lambası, UV ve aşınmaya dayanıklı Ano White boya ile astronot kasklarının vizörlerinden ilham alan altın tonlu camlar tasarımın ayrıntıları arasında yer alıyor. Pist modunda açılan aktif kanatta, Optimus insansı robotu için geliştirilen aktüatörler kullanılıyor.

İç mekânda ağırlığı azaltmak amacıyla elektrikli ayarlar yerine manuel kumandalar ve sabit oturma pozisyonu tercih edildi. Magnezyum, titanyum ve karbon fiber gibi hafif malzemelere de yoğun biçimde yer verildi.

SATIŞ FİYATI AÇIKLANMADI

Tesla henüz Roadster'ın satış fiyatını duyurmadı. ABD'de Performance için 50 bin dolar, Thrust için 250 bin dolar rezervasyon bedeli isteniyor. Rocket ise yalnızca davetle alınabiliyor.

Elon Musk, üretimin 2028'de başlamasının hedeflendiğini söyledi. Tesla'nın Türkiye sitesindeki Roadster sayfası da güncellendi. Sayfada, Rocket versiyonunun her bölgede sunulmayabileceği ve satışların ülkelerin yasal düzenlemelerine bağlı olacağı belirtiliyor.