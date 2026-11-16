ABD Başkanı Donald Trump, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirmesi beklenen temaslar öncesinde dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

KİM JONG-UN İLE GÖRÜŞME SİNYALİ

Şi Cinping ve Putin ile yapacağı görüşmeler hakkında değerlendirmelerde bulunan Trump, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile olası bir buluşmaya ilişkin soruya da yanıt verdi.

Kim Jong-un ile yeniden görüşmeye açık olduğunun sinyalini veren Trump, "Kim Jong-un ile de görüşebiliriz. Bu iyi olur" ifadelerini kullandı.

Trump'ın bu açıklaması, Asya turu kapsamında gerçekleştireceği diplomatik temasların kapsamının genişleyebileceği yönünde dikkat çekti.

ÜÇ LİDERLE GÖRÜŞMELERDE NÜKLEER SİLAHLAR DA MASADA

Trump'ın gündemindeki bir diğer önemli başlık ise nükleer silahsızlanma oldu. Dünya liderleriyle yapacağı görüşmelerde bu konunun da ele alınacağını belirten ABD Başkanı, nükleer silahlardan vazgeçmenin kolay olmayacağını ifade etti.

Trump, konuyla ilgili değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı:

"Nükleer silahsızlanmayı konuşacağız. Bu zor bir konu çünkü herhangi birimizin nükleer silahlarımızdan vazgeçeceğimizi söylemesi çok zor. Özellikle de başka ülkelerin nükleer silahları varken. Ancak nükleer silahsızlanmayı ele alacağız".