Milyarlarca kullanıcısı bulunan mesajlaşma devi, uzun süredir konuşulan "reklamsız abonelik" modeli için düğmeye bastı. Platformun deneme sürümlerinde ortaya çıkan yeni detaylar, Şirketin yeni gelir stratejisinin detaylarını gözler önüne seriyor.

ABONELİK ÜCRETİ NETLEŞİYOR

WhatsApp’ın 2.26.3.9 kodlu Android beta sürümünde keşfedilen yeni düzenleme, şirketin reklamları tamamen devre dışı bırakacak bir abonelik paketi üzerinde çalıştığını kanıtlıyor.

İlk sızıntılara göre, özellikle Avrupa Birliği ve İngiltere’deki kullanıcıları kapsayacak olan bu reklamsız deneyimin aylık maliyeti yaklaşık 4 Euro seviyesinde olacak. Meta cephesinden henüz fiyatlandırmaya dair resmi bir onay gelmemiş olsa da, sızan ekran görüntüleri şirketin devasa kullanıcı havuzunu doğrudan gelire dönüştürme konusunda kararlı olduğunu gösteriyor.

REKLAMLARIN ETKİ ALANI DARALIYOR

Mevcut sistemde reklamlar, kullanıcıların Durum paylaşımlarını izlediği ve Kanallar arasında gezindiği "Güncellemeler" sekmesinde karşımıza çıkıyor. Durum geçişleri arasında beliren ilanlar ve "Tanıtılan Kanallar" başlığı altındaki öneriler, yeni abonelik sistemiyle birlikte tarihe karışacak. Ücretli modeli tercih eden kullanıcılar, durum güncellemeleri arasında herhangi bir tanıtım içeriği görmeyecek ve sponsorlu kanal tavsiyeleriyle karşılaşmayacak. Ancak en çok merak edilen nokta olan özel mesajlaşma, sesli ve görüntülü arama gibi temel fonksiyonlar, ödeme yapmayan kullanıcılar için de tamamen ücretsiz kalmaya devam edecek.

AVRUPA DÜZENLEMELERİ VE META'NIN YENİ ROTASI

Şirketin bu hamlesi sadece ekonomik bir tercih değil, aynı zamanda Avrupa ve İngiltere’deki yasal düzenlemelere uyum sağlama çabası olarak değerlendiriliyor. Bölgedeki yasalar, platformların kullanıcılara "reklamlı ücretsiz kullanım" veya "ücretli reklamsız kullanım" arasında bir seçim hakkı sunmasını zorunlu kılıyor. Daha önce Facebook ve Instagram’da benzer bir yolu izleyen Meta, şimdi aynı stratejiyi WhatsApp’a taşıyor. Abonelik işlemlerinin Google Play uygulama içi satın alma altyapısıyla yönetilmesi beklenirken, bu paketin tek başına mı yoksa Meta’nın diğer uygulamalarını da kapsayan genel bir abonelik planına mı dahil olacağı henüz netlik kazanmadı.

GELİŞTİRME SÜRECİ VE TEKNİK DEĞİŞİKLİKLER

Yeni özellik henüz test aşamasında olduğu için resmi bir çıkış tarihi verilmiş değil. Ücretli abonelik seçeneği tamamen isteğe bağlı bir tercih olarak kalacak ve ücretsiz versiyonu kullananlar Güncellemeler sekmesinde reklam görmeye devam edecek. Bu köklü değişimin yanı sıra platformda teknik bir bayrak değişimi de yaşanıyor. WhatsApp, GIF sağlayıcısı Tenor’un 2026 ortasında hizmetini durduracak olması nedeniyle varsayılan sağlayıcısını Klipy olarak değiştiriyor. iOS beta sürümlerinde fark edilen bu geçiş, kullanıcı tarafında herhangi bir işlem gerektirmeden otomatik olarak yansıtılacak.