Hırvatistan'daki Špišić Bukovica belediyesi, genç nüfusu ve dijital çalışanları bölgeye çekmek için ücretsiz arsa tahsisi ile konut sübvansiyonunu kapsayan yeni teşvik paketini duyurdu. Başkent Zagreb'e bir saatlik mesafede bulunan 1300 nüfuslu yerleşim yeri, bu hamleyle kırsal alandaki göçü engellemeyi ve ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.

ÜCRETSİZ ARSA VE NAKİT DESTEĞİ HANGİ ŞARTLARLA VERİLİYOR?

Program kapsamında bedava arsa tahsis edilen kişilerin en geç üç yıl içinde ev inşaatını tamamlaması ve kasabada yaşamaya başlaması gerekiyor. Belediyenin sağladığı mali yardımlar ve sübvansiyonlar; ilk konutunu satın alacak genç ailelere, evli çiftlere ve görevlerini internet üzerinden yürüten uzaktan çalışanlara yönlendiriliyor.

BAŞVURU YAPACAK ADAYLARDA HANGİ KOŞULLAR ARANIYOR?

Destek paketinden yararlanabilmek için başvuru sahiplerinin bölge sınırları içerisinde başka bir mülke sahip olmaması ve kasabada kalıcı ikametgâh kurmayı taahhüt etmesi şart koşuluyor. Yetkililer, belirlenen yaş sınırına ve aile durumuna uyan adayların değerlendirme sürecinde öncelik kazanacağını bildiriyor.

KASABANIN COĞRAFİ KONUMU VE İMKÂNLARI NELERDİR?

Drava Nehri kıyısına kurulan Špišić Bukovica; Bilogora'nın ormanlık alanları, bağları ve tarım arazileriyle çevrili bir coğrafyada yer alıyor. Doğa yürüyüş yollarına ve kırsal turizm merkezlerine ev sahipliği yapan kasaba, büyük kentlerden uzaklaşmak isteyen çalışanlar için altyapı imkânları barındırıyor.