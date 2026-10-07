Amerika Birleşik Devletleri’nin New York eyaletindeki dünyaca ünlü Cornell Üniversitesi Entomoloji (Böcek Bilimi) Laboratuvarı'nda görev yapan teknisyen Rachel Fordyce, otopark masraflarından tasarruf etmek için radikal bir karar aldı. Aracını kampüs dışındaki ücretsiz bir alana park edip işe yürüyerek gitmeye başlayan Fordyce’ın rotası, tarihi East Lawn Mezarlığı’ndan geçiyordu. Ancak sıradan bir yürüyüş günü, genç kadının elinde arılarla dolu bir kavanozla laboratuvara girmesiyle tam bir bilimsel heyecana dönüştü.

"HER YERDE BUNLARDAN VAR" DİYEREK DÜĞMEYE BASTI

Yürüyüş yolunda topraktan çıkan arıları fark eden Fordyce, durumu hemen üniversitedeki böcek bilimi uzmanlarına bildirdi. Yapılan ilk laboratuvar incelemelerinde, canlıların nadir görülen ve toprağın altına yuva yapma özelliğiyle bilinen Andrena regularis (regular madenci arısı) türü olduğu belirlendi. Bölgede "ortaya çıkış tuzakları" adı verilen özel ağ çadırlar kurarak inceleme başlatan bilim insanları, mezarlık toprağının altında adeta gizli bir imparatorluğun yattığını saptadı.

MEZARLIĞIN ALTI KAYNIYOR! TAM 5,5 MİLYON TANE

Yaklaşık 1,5 dönümlük mezarlık alanında yapılan yoğun ölçümler, bölgenin dünyadaki kayıtlı en büyük ve en eski yer altı arı kolonilerinden birine ev sahipliği yaptığını gösterdi. Metrekare bazlı yapılan yoğunluk hesaplamalarına göre mezarlık toprağının altında tam 5,5 milyon bireysel arı yaşadığı ortaya çıktı. Bu devasa rakam, New York’un ünlü Manhattan bölgesinin nüfusunun tam üç katından fazlasına denk geliyor.

NEDEN BU MEZARLIĞI SEÇTİLER?

Arıların izlerini süren araştırmacılar, koloninin 1878'de kurulan mezarlıkta 1900'lü yılların başından beri varlığını sürdürdüğünü tespit etti. Bilim insanlarına göre bu gizemli canlıların yüzyıldır burayı yurt edinmesinin arkasında hayati nedenler yatıyor. Mezarlıkta zararlı kimyasal ve ilaçlama (pestisit) yapılmaması ile toprağın kazılmadan sessiz kalması canlılar için mükemmel bir sığınak yaratıyor. Ayrıca ilkbahar başında elma ağaçları çiçek açarken topraktan çıkan bu özel tür, kış uykusuna ergin halde yatarak nadir bir biyolojik yetenek sergiliyor. Nisan ayında topraktan ilk olarak çıkan erkek arılar ise dişileri bekleyerek çiftleşme şansını en üst seviyeye çıkarıyor.