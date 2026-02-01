Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, "Daha önce duyurduğumuz ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz. 1 Şubat 2026 itibarıyla ‘Sosyal Abonman’ uygulamamızı başlatıyoruz. Bu uygulamayla; ABB'mizden sosyal destek alan, kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin hemşehrimiz, toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanabilecek. İlk aşamada, 1 Şubat itibarıyla kartını kişiselleştiren 140 bin vatandaşımız bu haktan faydalanmaya başlayacak. Diğer hak sahipleri ise aylık periyotlarla peyderpey sisteme dâhil edilecek. Bu uygulama, adım adım genişleyerek devam edecek ve tüm Ankaralı hemşehrilerimizi kapsayacak şekilde, Türkiye’de bir ilk olarak hayata geçmiş olacak" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), sosyal destek alan vatandaşların ulaşım giderlerinin azaltılması ve kent yaşamına eşit erişiminin sağlanması hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçiriyor. Türkiye’de ilk kez uygulanacak “Sosyal Abonman” projesi kapsamında; ABB’den sosyal destek alan ve kişiselleştirilmiş EGO kartına sahip 18–65 yaş arası yaklaşık 375 bin vatandaş toplu ulaşımdan ücretsiz yararlanacak. Uygulama, ilk etapta kişiselleştirilmiş EGO kartı bulunan yaklaşık 140 bin hak sahibini kapsayacak. Diğer hak sahipleri ise kartlarını kişiselleştirmelerinin ardından aylık periyotlar hâlinde sisteme dâhil edilecek.

ABB Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı tarafından belirlenen hak sahiplerine tanımlanacak Sosyal Abonman; EGO Genel Müdürlüğü’ne ait otobüsler, Metro, ANKARAY hatları ile TCDD Başkentray seferlerinde geçerli olacak. Uygulama, Özel Halk Otobüsleri’nde (ÖHO, ÖTA, AHOK vb.) geçerli olmayacak.

"Ücretsiz ulaşım uygulamamızın ilk adımını hayata geçiriyoruz"

"Sosyal Abonman” uygulaması ile ilgili açıklamada bulunan Yavaş, şu ifadeleri kullandı:

"Bu uygulamayı hayata geçirirken, ulaşım esnafımızın da mağdur edilmemesini temel bir ilke olarak benimsedik. Tüm planlamalarımızı; kamu yararını, sürdürülebilirliği ve esnafımızın emeğini gözeterek yaptık."

"Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız var"

Trafik ve ulaşım alanında yürütülen diğer çalışmalarla ilgili kapsamlı bir bilgilendirmenin de yakın zamanda kamuoyuyla paylaşılacağını belirten Yavaş, "Toplu ulaşım altyapımızı güçlendirmek amacıyla otobüs alım sürecimiz de eş zamanlı olarak sürüyor. Bu kapsamda ekiplerimiz; en yeni teknolojiye sahip, çevreci ve verimli araçları kentimize kazandırmak için çalışmalarını kararlılıkla yürütüyor. Son olarak ekip arkadaşlarımızın Çin’de beş farklı şehirde, beş ayrı firmayla gerçekleştirdiği teknik inceleme ve görüşmeler de bu sürecin bir parçasıdır. Trafik ve ulaşım alanında adım adım hayata geçirdiğimiz başka çalışmalarımız da var" diye konuştu.