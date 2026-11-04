İngiltere’de ücretsiz otobüs kartı hakkı doğrudan resmi emeklilik yaşına bağlı olarak veriliyor. Ülkede emeklilik yaşının kademeli olarak 67'ye çıkarılmasını öngören geçiş süreci nedeniyle, vatandaşların ücretsiz seyahat hakkı da doğum tarihlerine göre aylar bazında erteleniyor.

İNGİLTERE'DE DOĞUM TARİHİNE GÖRE BEKLEME SÜRESİ UZUYOR

Birleşik Krallık Ulaştırma Bakanlığı ile Çalışma ve Emeklilik Bakanlığı tarafından yürütülen takvime göre, 66 yaşını dolduran her vatandaş doğrudan ücretsiz ulaşım hakkı kazanamıyor. 2028 yılına kadar tamamlanacak geçiş sürecinde hak ediş tarihleri aşamalı olarak belirleniyor.

Yeni uygulamaya göre 6 Nisan 1960 ile 5 Mart 1961 tarihleri arasında doğanlar, 66 yaşını doldurduktan sonra doğum aylarına bağlı olarak 1 ile 11 ay arasında ilave süre beklemek zorunda kalıyor.

Örneğin 6 Kasım 1960 ile 5 Aralık 1960 arasında doğan vatandaşlar, ücretsiz seyahat hakkını 66 yaşlarını doldurduktan 8 ay sonra elde edebiliyor. 5 Mart 1961'den sonra doğan tüm vatandaşlar için ise ücretsiz otobüs kartı alma yaşı doğrudan 67 olarak uygulanacak.

BAŞKENT LONDRA'DA FARKLI BİR MODEL UYGULANIYOR

İngiltere genelindeki bu düzenlemeye karşın başkent Londra'da yerel yönetim ayrı bir tarife işletiyor.

Londra’da yaşayanlar, 60 yaşını doldurduklarında şehir içi metro, otobüs ve banliyö hatlarında geçerli indirimli seyahat kartına başvurabiliyor. Ancak bu haktan yararlanmak için ilk başvuruda 36 sterlin idari ücret ve her yıl 18,50 sterlin adres uygunluk bedeli tahsil ediliyor.

Vatandaşlar genel emeklilik yaşına ulaştıklarında ise tamamen ücretsiz olan karta geçiş yapabiliyor.

TÜRKİYE'DE SİSTEM EMEKLİLİK YAŞINA DEĞİL 65 YAŞA BAĞLI

İngiltere’deki uygulamanın aksine Türkiye’de ücretsiz toplu taşıma hakkı genel emeklilik yaşına veya prim durumuna endeksli değil. Türkiye’de sistem, 4736 sayılı Kanun kapsamında doğrudan kronolojik yaş kriteri üzerinden işliyor.

Yasal düzenleme doğrultusunda Türkiye'de 65 yaşını dolduran her vatandaş, şehir içi belediye otobüsleri, metro, tramvay ve deniz hatlarından ücretsiz olarak yararlanmaya devam ediyor.

İngiltere'de yaş sınırı kademeli olarak 67'ye çekilirken, Türkiye'de 65 yaş kriteri geçerliliğini koruyor.