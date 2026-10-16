Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yazılı açıklamayla TCDD Taşımacılık A.Ş. ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında yürütülen veri entegrasyonu çalışmalarının tamamlandığını belirtti.

Yeni sistemin 29 Ekim 2026 tarihinde devreye alınacağını bildiren Uraloğlu, "Engelli, gazi, şehit yakını ve diğer ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımız, TC kimlik numaralarıyla hak sahipliği doğrulaması yaparak ücretsiz biletlerini alabilecek" dedi.

Uraloğlu, vatandaşların TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin internet sitesi, mobil uygulamaları veya gişeler üzerinden bilet alabileceklerini belirterek, "Vatandaşlarımız TC kimlik numaralarını girerek ilgili tarifeyi seçtiklerinde, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın veri tabanı üzerinden anlık hak sahipliği sorgulaması yapılacak. Sorgulamanın olumlu sonuçlanması halinde ücretsiz bilet otomatik olarak oluşturulacak" ifadelerini kullandı.

'AYRICA BELGE İSTENMEYECEK'

Dijital doğrulama sistemi üzerinden bilet alan vatandaşların yolculuk sırasında ayrıca hak sahipliği belgesi göstermelerine gerek kalmayacağını vurgulayan Uraloğlu, "Vatandaşlarımızın trenlere kabul ve yolculuk sırasındaki kontrollerde biletleriyle birlikte yalnızca TC kimlik kartlarını ibraz etmeleri yeterli olacak. Engelli, gazi veya şehit yakını kartı gibi fiziki belgeler ayrıca istenmeyecek" dedi.

Pasaport veya sürücü belgesi gibi alternatif kimlik belgeleriyle seyahat eden vatandaşların ise hak sahipliği kartlarını veya Engelsiz Mobil Uygulaması üzerinden oluşturulan anlık ve canlı karekodlu dijital kimlik belgelerini göstermeleri gerektiğini belirten Uraloğlu, ekran görüntüsü, fotoğraf ve PDF formatındaki belgelerin geçerli olmayacağını kaydetti.

Yeni sistemin devreye alınmasıyla bilet satış sisteminde 2014 yılından bu yana oluşturulan ve ücretsiz veya indirimli seyahat paketi tanımlanan mevcut kayıtların pasif hale getirileceğini belirten Uraloğlu, ilgili vatandaşların geçiş süreci ve yeni uygulama hakkında SMS ve diğer iletişim kanalları aracılığıyla bilgilendirileceğini bildirdi.

Uraloğlu, ücretsiz seyahat hakkı sorgusu olumsuz sonuçlanan vatandaşların ise hak sahipliği güncelleme ve veri doğrulama işlemleri için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın il ve ilçe müdürlüklerine yönlendirileceğini kaydetti. Yeni uygulamayla vatandaşların seyahat süreçlerini kolaylaştırmayı hedeflediklerini vurgulayan Uraloğlu, "Ücretsiz seyahat hakkı bulunan vatandaşlarımızın bilet alma işlemlerinden yolculuk sırasındaki kontrollere kadar tüm süreçlerini daha hızlı, kolay ve konforlu hale getiriyoruz" dedi.