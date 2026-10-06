Google, yapay zeka hizmeti Gemini'nin ücretsiz kullanımında önemli bir değişikliğe hazırlanıyor. Şirketin, daha gelişmiş modellerine ücretsiz erişimi kısıtlayarak bu özellikleri ücretli abonelik kapsamına alacağı bildirildi.

Değişiklik birkaç gün içinde hayata geçirilecek. Böylece daha gelişmiş yapay zeka modellerini kullanmak isteyenlerin abonelik satın alması gerekecek.

GELİŞMİŞ MODELLER ÜCRETLİ OLUYOR

Google, Gemini'yi uzun süredir ücretsiz olarak kullanıma sunuyor. Yeni düzenlemeyle birlikte daha önce belirli sınırlar dahilinde ücretsiz kullanılabilen Gemini 3.1 Pro ve 3.6 Flash modellerine erişim sona erecek.

Söz konusu modeller karmaşık mantık problemlerinin çözülmesi, detaylı analiz yapılması, yüksek miktarda verinin işlenmesi ve daha gelişmiş kodlama görevlerinin gerçekleştirilmesi gibi işlemlerde kullanılabiliyordu.

ÜCRETSİZ KULLANIM SINIRLANACAK

Ücretsiz kullanımda yalnızca Gemini 3.5 Flash-Lite modelinin kalacağı belirtiliyor. Daha düşük kapasiteye sahip olan bu model, basit ve hızlı bilgi aramalarında kullanılabilecek.

Buna karşılık büyük belgelerin hazırlanması, karmaşık kodların yazılması ve daha kapsamlı görevlerin gerçekleştirilmesinde modelin yeterli olmayacağı ifade ediliyor.

GÜÇLÜ MODELLER İÇİN ABONELİK GEREKECEK

Daha gelişmiş Gemini modellerini kullanmaya devam etmek isteyen kullanıcıların aylık 1.000 UAH'ın üzerinde ücret ödemesi gerekecek. Böylece Google, gelişmiş yapay zeka özelliklerinin kullanımını daha belirgin şekilde ücretli abonelik sistemine bağlamış olacak.