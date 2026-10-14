Kurak iklime uyum sağlayan bitkiler, yeterli yağışın ardından kısa sürede büyüyüp çiçek açabiliyor. Uzun süre toprakta bekleyen tohumların uygun koşullarda filizlenmesi, çölün görünümünü geçici olarak değiştirebiliyor.

NASA UYDUDAN GÖRÜNTÜLEDİ

Batı Avustralya'da Perth kentinin yaklaşık 600 kilometre kuzeyinde bulunan Murchison bölgesindeki değişim, NASA'nın Landsat 8 uydusuyla görüntülendi. Geçmiş yıllara ait uydu görüntüleriyle yapılan karşılaştırmada, daha önce kızıl ve kurak görünen geniş arazilerin yağışların ardından yeşillendiği ortaya çıktı.

Bölgedeki uzmanlar, bu yıl yaşanan çiçeklenmenin son 20 yılın en etkileyici örneklerinden biri olabileceğini belirtiyor. Özellikle normalde seyrek bitki örtüsüne sahip arazilerde çok sayıda yabani çiçeğin açması dikkat çekti.

TOPRAKTA BEKLEYEN TOHUMLAR FİLİZLENDİ

Avustralya Meteoroloji Bürosunun verilerine göre bölgede haziran ayında ortalamanın üzerinde, ağustos ayında ise normalden çok daha fazla yağış kaydedildi. Art arda gelen soğuk hava sistemlerinin taşıdığı yağmur, uzun süredir kuru toprakta bekleyen tohumların filizlenmesini sağladı.

Çiçeklenme, Avustralya'nın ulusal bilim kuruluşu CSIRO tarafından işletilen Murchison Radyo Astronomi Gözlemevi'nin çevresinde de görüldü. Normalde uzayı incelemek için kullanılan dev radyo teleskoplarının bulunduğu araziler, yabani çiçeklerle kaplandı.

Araştırmacılar, çiçeklenen bitkiler arasında nesli tehdit altında olan türlerin de bulunduğunu bildirdi. Yağışlarla ortaya çıkan bu değişim, kurak bölgelerdeki bitki örtüsünün uygun koşullarda ne kadar hızlı canlanabildiğini bir kez daha gösterdi.