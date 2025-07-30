İstanbul 61 gündür suya hasret. Bugün için beklenen yağışlar da ne yazık ki gelmedi. Beklenen saat aralığı içerisinde henüz yağış düşmedi. Meteoroloji 9 ve 15 aralığını işaret etmişti, Kandilli 'hafif yağış olacak' demişti; AKOM ise sağanak yağmur için uyardı ama tahminler tutmadı.

9-15 ARASI YAĞIŞ BEKLENDİ

Meteoroloji'nin İstanbul için yaptığı uyarılarda yağış miktarı belirtilmezken; saat 09 ile 15 arasında gök gürültülü sağanak yağış uyarısı yapılmıştı.

KANDİLLİ 'HAFİF YAĞIŞ OLACAK' DEDİ

Kandilli Rasathanesi Meteoroloji Laboratuvarı Meteoroloji Mühendisi Adil Tek, bugün İstanbul'da hafif bir yağış geçişi olabileceğini söyledi. Tek, "Kuzeyden hafif Balkanlar üzerinden bir serin hava girişi var" demişti

Tek, "İstanbul'da öğleden sonraki saatlerde hafif bir yağış olasılığı gözüküyor. Sistem biraz zayıf, olasılık olarak söylüyoruz; ama kuvvetlenebilir de." dedi.

AKOM'DA UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet İşleri Dairesi Başkanlığı'ndan yapılan uyarıda ise, bugün sıcaklığın 24-29 derece arasında olması ve gök gürültülü sağanak yağmur yağması ve yağış miktarının da 2 ila 5 kg arasında olması beklendiği kaydedilmişti.