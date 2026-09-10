10 Eylül 2026 sabahı döviz piyasalarında dolar, euro ve sterlin Türk lirası karşısında yeni rekorlar tazeledi. Dolar 48,49 TL, Euro 56,57 TL ve Sterlin 65,82 TL seviyelerinden işlem gördü.

JEOPOLİTİK GERİLİM VE ENFLASYON BEKLENTİSİ

Piyasalar, Orta Doğu'da derinleşen savaş ortamı ve ABD'nin beş İran tankerini batırması ile Tahran'ın Hürmüz Boğazı çevresinde 10 gemiyi hedef alması nedeniyle jeopolitik risklere odaklandı. Bu gelişmeler tansiyonu zirveye taşırken, piyasalar TSİ 15.30'da açıklanacak ABD ÜFE ve yarın açıklanacak TÜFE verileri öncesi temkinli bir ilerliyor.

Uluslararası piyasalarda ABD Dolar Endeksi'nin 98,744 puan seviyesine kadar gevşemesine rağmen, yurt içinde Türk lirası üzerindeki değer kaybı baskısı sürdü. Bu durum, döviz kurlarında peş peşe tüm zamanların rekorlarının kırılmasına neden oldu.

Küresel çapta zayıflayan doların aksine, majör para birimleri iç piyasada güç kazandı. Euro 56,57 TL seviyesinden el değiştirerek tarihi zirvesini yenilerken, İngiliz Sterlini 65,82 TL'ye kadar tırmanarak 66 TL sınırına dayandı ve rekorunu tazeledi.