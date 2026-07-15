AKP’li milletvekillerinin en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesi için TBMM’ye getirdiği torba yasa teklifi Plan ve Bütçe Komisyonu’nda tepkiyle karşılandı.

AKP düzenlemeyi ‘ilave maliyet’ olarak niteledi. Muhalefet ise emeklinin geçim sıkıntısı içinde yaşadığını, bu maaşlarla da açlık ve sefaletten kurtulamayacağını belirterek çok sayıda önerge verdi. Ancak emekliyi rahatlatacak önergeler AKP-MHP tarafından reddedildi.

CHP, en düşük emekli aylığının asgari ücret seviyesine yani 28 bin 75 liraya çıkarılmasını istedi. Önergenin gerekçesinde Cumhurbaşkanlığı sistemi için ‘ucube sistem’ benzetmesi yapılırken, emeklinin yaşadığı yoksulluğun bu sistemden kaynaklandığı ifade edildi.

BECERİKSİZ POLİTİKALAR

Önergede AKP’nin uyguladığı yanlış politikalar yüzünden ücretlilerin daha da fakirleştiği belirtildi ve şu tespit yapıldı: “Özellikle ‘Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi’ adı altındaki ucube sistemin hayata geçmesinden sonra gelir dağılımındaki adaletsizlik giderek artmış, dünyada eşi benzeri görülmeyen beceriksiz ekonomi politikası nedeniyle toplumdaki bağımlı sınıflar hızla yoksullaşmıştır. Ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik krizden etkilenen ve yoksullaşan toplumsal grupların başında emekli vatandaşlarımız gelmektedir.”

Gerekçede, aylık bağlama sisteminde yapılan değişikliklerle emekli aylıklarının yüksek enflasyon karşısında eridiği, Türkiye İstatistik Kurumu enflasyonuyla da erimenin hızlandığı belirtildi. “Emekli vatandaşlarımızın onurlu bir yaşam sürdürebilmeleri için gerekli iyileştirmelerin bir an önce yapılması devletin sorumluluğu ve yükümlülüğüdür” denildi.

Tabana 5.1 milyon emekli sıkıştı

AKP Samsun Milletvekili Ersan Aksu, en düşük emekli aylığının 23 bin 552 liraya yükseltilmesini öngören düzenlemeden yaklaşık 5.1 milyon emeklinin doğrudan yararlanacağını, artışın 2026’nın ikinci yarısında bütçeye yaklaşık 79 milyar liralık ilave maliyet getireceğini açıkladı. Aksu’nun emekli aylığına yapılan zammı ‘ilave maliyet’ olarak ifade etmesi, komisyonda tepki çekerken, tabana 5.1 milyon emeklinin sıkıştığı belirtildi. Yapılan hesaplamalar, taban aylığın altında maaş alan 5.1 milyon emeklinin her birine bütçeden ortalama aylık 2.581 lira ödendiğini gösteriyor.