Ankara'da yaşayan Yasanlar ailesinin oğlu Atlas, 2020 yılında sağlıklı bir bebek olarak dünyaya geldi. Ancak 10 aylıkken fenalaşarak hastaneye kaldırılan küçük Atlas, uçuk virüsü taşıyan bir akrabası tarafından öpülmesi sonucu ağır bir hastalık sürecine girdi.

Bebeğin beyin iltihabı geçirdiği ve bu durumun beyin hasarına yol açtığı belirlendi. Atlas, bu hasar nedeniyle dirençli epilepsi hastası olarak tanımlandı. Bebeklik ve çocukluk yıllarını hastanelerde tedavi görerek geçiren küçük Atlas, virüsle senelerdir mücadele ediyor.

"ÖLÜMLE SONUÇLANABİLİRDİ"

Anne Buse Yasanlar, yaşadıkları süreci anlatarak virüsün bulaşıcılığına dikkat çekti. Yasanlar, "Oğlum on aylıkken uçuklu birisi onu öptüğü için beyin iltihabı geçirdi. Oğlum beyin hasarı alıp dirençli epilepsi hastası oldu" dedi.

Virüsün çok bulaşıcı olduğunu vurgulayan anne, "Sonuçları çok ağır olabiliyor. Ölümle sonuçlanabilirdi. Bizim yaşadığımız durum şanslı grupta sayılıyor" ifadelerini kullandı. Yasanlar, herkesi bu konuda dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Türkiye'deki tüm tedavi seçeneklerini deneyen aile, umutlarını yitirmedi. Aile, Hindistan'daki bir tedavi yöntemi için harekete geçtiklerini ve bu süreçte yurt dışına gideceklerini belirtti.

"DERİDEN GEÇEN BİR VİRÜS"

Çocuk Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Hilal Mocan, uçuk virüsü hakkında bilgi verdi. Virüsün deriden geçtiğini belirten Mocan, "Herpes Simpleks virüsü diyoruz biz buna. Eğer sistemik dolaşımda da yayılma gösterilirse herpes virüsüne bağlı beyin iltihabı olabilir" dedi.