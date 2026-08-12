Bursa'nın İnegöl ilçesi Mesudiye Mahallesi Yeni Fesleğen Sokak’ta gece saatlerinde denetim yapan İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, şüphe üzerine 54 AHJ 174 plakalı otomobili durdurdu. Sürücü İsmail U.’nun (45) yapılan alkol kontrolünde 1.72 promil alkollü olduğu belirlendi.

ÜÇÜNCÜ KEZ YAKALANDI, 190 BİN TL CEZA KESİLDİ

Polis ekiplerinin yaptığı sistem incelemesinde İsmail U.’nun daha önce de alkollü araç kullanmaktan işlem gördüğü ortaya çıktı. Sürücüye üçüncü kez alkollü araç kullanmaktan 150 bin TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan ise 40 bin TL olmak üzere toplam 190 bin TL idari para cezası uygulandı.

GAZETECİLERE MERMER PARÇASI FIRLATTI

Uygulanan rekor cezayı öğrenince sinir krizleri geçiren sürücü, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına hakaretler savurdu. Öfkesine hakim olamayan İsmail U., yerden bulduğu mermer parçasını gazetecilere fırlattı. Olay yerindeki trafik ve asayiş ekipleri müdahale ederek saldırgan sürücüyü güçlükle sakinleştirdi.

Araçta bulunan Rukiye D. (47) de uygulanan ceza miktarlarının çok yüksek olduğunu savunarak tepki gösterdi. Gözaltına alınan sürücü, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken yaşanan arbede anları kameralara anbean yansıdı.