CHP İstanbul Milletvekili Nimet Özdemir partisinden istifa ettiğini TBMM Başkanlığı'na bildirdi. Özdemir, Meclis Başkanlığı’na sunduğu dilekçede, "Gördüğüm lüzum üzerine Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğimden istifa ediyorum. Gereğini saygılarımla arz ederim" ifadelerine yer verdi.

TBMM’nin internet sitesinde yer alan milletvekili arama kısmında Özdemir’in partisi ‘Bağımsız’ olarak güncellendi.





ÜÇÜNCÜ YILINDA ÜÇÜNCÜ PARTİSİ OLACAK



Özdemir, 14 Mayıs 2023 seçimlerinde İYİ Parti'den aday olmuş ve TBMM'ye İstanbul Milletvekili olarak girmişti.



24 Temmuz 2024 tarihinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile İYİ Parti'den istifa ettiğini açıklayan Özdemir, "Siyasi hayatımın başlangıç noktası ve inandığım değerler uğruna büyük mücadele verdiğim İYİ Parti'den, gönül bağımı kopardığım için ayrılmış bulunmaktayım." ifadelerini kullanmış, 8 Ekim 2024'te ise CHP'ye katılmıştı.





Siyaset kulislerinde dün CHP'den de istifasını veren Özdemir'in gelecek hafta AKP'ye katılacağının konuşulduğu belirtilirken, bu kararla birlikte Özdemir, Meclis'teki üçüncü yılında üçüncü partisine geçmiş olacak.